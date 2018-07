Abrindo contagem regressiva, Conmebol divulga logo da Copa América 2019

Entidade máxima do futebol da América do Sul, a Conmebol aproveitou o clima melancólico provocado pelo fim da Copa do Mundo da Rússia para reanimar, na medida do possível, os torcedores sul-americanos. Nesta segunda-feira, a confederação usou as redes sociais para publicar um vídeo abrindo contagem regressiva para a Copa América 2019, que será disputada no Brasil, entre os dias 14 de junho e 7 de julho.

De quebra, a publicação ainda divulgou o logo do torneio, em arte constituída pelas cores da bandeira brasileira e um desenho do que seriam torcedores vibrando com a taça.

¡Comienza la cuenta regresiva! El torneo de selecciones más antiguo del mundo. 🌎 Copa América #Brasil2019 🏆 🇦🇷🇧🇷🇧🇴🇨🇱🇨🇴🇪🇨🇵🇾🇺🇾🇵🇪🇻🇪🇯🇵🇶🇦

A Copa América 2019 contará com uma novidade: será disputada por 12 seleções em vez de 10, visto que Japão e Catar, ambos do continente asiático, foram convidados a participar da competição.

Sete cidades sediarão o torneio, dentre as quais estão: Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS), Brasília (DF) e Salvador (BA). A última vaga é disputada entre Fortaleza (CE) e Recife (PE). A capital paulista é a única que terá dois estádios, com a utilização das arenas de Corinthians e Palmeiras.

A seleção chilena, que não se classificou à Copa do Mundo 2018, é a atual bicampeã da Copa América. La Roja venceu os títulos em 2015, quando foi anfitriã, e em 2016, quando a competição teve sua edição centenária. A competição de 2019, por sinal, deve ser a última disputada em anos ímpares. Como prometeu a Conmebol, o torneio terá uma edição alternativa em 2020 e, a partir de então, será disputada paralelamente à Eurocopa (em 2024, 2028, 2032, etc).