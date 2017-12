Com contrato assinado, salário de Arouca será dividido entre Atlético e Palmeiras

O Atlético confirmou nessa quinta-feira a contratação do volante Arouca, que estava no Palmeiras, e chega por empréstimo de um ano. O volante chega para tentar se recuperar na carreira e o Galo conseguiu um bom negócio.

Isso porque a chegada no meio-campista foi um pedido do técnico Oswaldo Oliveira. O treinador já trabalhou com Arouca no Santos, Fluminense e foi o responsável por levar o atleta ao Palmeiras.

Encostado no Palmeiras, longe do futebol por quase todo 2017, Arouca não teria oportunidades em 2018. O Verdão é um dos clubes que mais se reforça nesta atual janela de transferências nacional e deseja conquistar grandes titulos na próxima temporada.

A Gazeta Esportiva apurou que o Galo conseguiu dividir os salários de Arouca com o Palmeiras. O atleta recebe cerca de R$ 350 mil mensais, que serão divididos entre Verdão e Atlético-MG até o fim de 2018.

Arouca tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2018. Ou seja, provavelmente, não retornará ao clube paulista. No Galo, existe a expectativa de recuperar o atleta, sobretudo, com a presença de Oswaldo no comando técnico do time.