Taça da Liga dos Campeões será exibida ao público em São Paulo

A taça oficial da Liga dos Campeões está no Brasil. O troféu veio para São Paulo e será exibido ao público em uma exposição gratuita nos dias 11 e 12 de abril. A peça foi trazida ao país pela Heineken, patrocinadora do torneio.

A ação acontece no estádio do Pacaembu, localizado na Praça Charles Miller, na região central da capital paulista. Durante o período, os visitantes poderão ver o troféu de perto e acessar uma instalação com itens oficiais relacionados à história da UEFA Champions League.

A exposição integra uma campanha global de patrocínio da Heineken ligada ao futebol europeu. Segundo a empresa, a iniciativa busca aproximar o público brasileiro do torneio por meio de experiências presenciais.

“Mais do que uma exibição, queremos criar uma experiência que aproxime o público da UEFA Champions League de forma concreta. A taça é um dos maiores símbolos do futebol mundial, e trazê-la para perto dos fãs é uma forma de reforçar esse território de conexão, onde o esporte ganha ainda mais significado quando vivido junto”, disse Guilherme Bailão, Diretor de Patrocínios e Experiências de Marcas do Grupo Heineken Brasil.

A visitação é gratuita e ocorre mediante acesso direto ao estádio, sujeita à lotação do espaço.

A Champions League 2025/26 vive o estágio de quartas de final, com os jogos de ida disputados nesta semana e as partidas de volta programadas para a próxima. Oito clubes seguem na disputa pelo título europeu: Real Madrid, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Liverpool, Barcelona, Atlético de Madrid, Arsenal e Sporting.

A final está marcada para o dia 30 de maio, em Budapeste.



