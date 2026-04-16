Zagueiro do Real Madrid é acusado de insulto por atleta do Bayern

Nesta quarta-feira, o Bayern de Munique eliminou o Real Madrid nas quartas de final da Liga dos Campeões, após vencer o duelo com agregado de 6 a 4. A partida de volta, na Allianz Arena, na Alemanha, ficou marcada por polêmicas, reclamações com a arbitragem e acusações entre os jogadores dentro de campo.

Stanisic denuncia Rudiger

O lateral direito do clube alemão, Josip Stanisic, criticou a postura dos jogadores do Real, com destaque ao zagueiro Antonio Rudiger. Segundo o croata, o defensor de 33 anos utilizou palavras ofensivas durante a jogada do terceiro gol do time espanhol.

Os jogadores do Bayern reclamaram de falta de Rudiger em Kimmich no lance que originou o gol de Mbappé no confronto, o que aumentou a revolta.

"Algo assim é totalmente inaceitável. Foi dito um único palavrão, e por duas vezes. Mas perguntem-lhe o que disse. Talvez seja homem suficiente e tenha a coragem de o admitir", destacou.

Apesar da denúncia, Stanisic afirmou que o episódio não ultrapassou os limites do campo, mas reforçou sua insatisfação com as atitudes do adversário.

"Não sou do tipo que cria tensões e não levo isto para o lado pessoal. Acontece no calor do momento. Para mim, o assunto está encerrado. Apenas penso que este tipo de comportamento é inaceitável, quer sejamos adversários ou nos conheçamos", disse.

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Rüdiger fala após eliminação e critica expulsão

Enquanto isso, o elenco madrilenho direcionou suas reclamações as decisões do árbitro da partida, Slavko Vinčić. Após a eliminação, Antonio Rüdiger chegou a falar com a imprensa. No entanto, o alemão apenas comentou sobre a expulsão de Camavinga. O meio-campista recebeu dois cartões amarelos em apenas 24 minutos em campo.

"Será que tudo acabou com o cartão vermelho? É óbvio, não se pode expulsar um jogador por uma coisa destas. O árbitro nem sabia que ele já tinha um cartão e estragou um jogo magnífico, muito equilibrado, e foi aí que o jogo terminou.", reclamou.

Kompany ironiza queixas do Real Madrid

Por outro lado, o treinador do Bayern de Munique, Vincent Kompany, ironizou a reclamação dos madrilenhos e afirmou que sua equipe tinha mais motivos para questionar.

"Tendo em conta o que aconteceu durante este jogo, há muitas outras decisões de arbitragem bizarras das quais poderíamos falar. As queixas deles me parecem surreais", afirmou o técnico belga.