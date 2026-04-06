Sporting x Arsenal: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Liga dos Campeões

Nesta terça-feira, o Arsenal visita o Sporting pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. O duelo está marcado para as 16h (de Brasília), no Estádio José Alvalade.
Onde assistir Sporting x Arsenal ao vivo?
O confronto será transmitido pela HBO Max.
Como chegam as equipes?
O Sporting venceu o Bodø/Glimt por 5 a 3 no agregado nas oitavas de final. Já o Arsenal eliminou o Bayer Leverkusen por 3 a 1 no agregado.
Prováveis escalações
Sporting
Rui Silva; Iván Fresneda, Eduardo Quaresma, Ousmane Diomande e Ricardo Mangas; Hidemasa Morita, Morten Hjulmand e Geny Catamo; Francisco Trincão, Maxi Araújo e Pedro Gonçalves.
Técnico: Rui Borges
Arsenal
Kepa; Ben White, William Saliba, Christian Mosquera e Calafiori; Declan Rice, Christian Norgaard e Bukayo Saka; Gabriel Martinelli, Kai Havertz e Leandro Trossard.
Técnico: Mikel Arteta
Ficha técnica
