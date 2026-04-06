Real Madrid x Bayern de Munique: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Liga dos Campeões

Publicado 06/04/2026 às 20:00

Real Madrid e Bayern de Munique se enfrentam em um dos confrontos mais esperados da Liga dos Campeões, no Santiago Bernabéu, nesta terça-feira. As equipes duelam pela ida às quartas de final da competição, em busca de uma classificação às semifinais.

Onde assistir

  • TV: TNT Sports e SBT
  • Streaming: HBO Max

 

Prováveis escalações

Real Madrid

Lunin; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen e Carreras; Valverde, Camavinga, Tchouaméni e Guler; Mbappé e Vinicius Jr.
Técnico: Arbeloa

Bayern de Munique

Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah e Laimer; Kimmich, Pavlovic e Gnabry; Olise, Luis Díaz e Kane
Técnico: Kompany

Arbitragem

  • Árbitro: Michael Oliver
  • Assistentes: Stuart Burt e James Mainwaring
  • VAR: Jarred Gillett

 

Conteúdo Patrocinado