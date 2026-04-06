Real Madrid x Bayern de Munique: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Liga dos Campeões

Real Madrid e Bayern de Munique se enfrentam em um dos confrontos mais esperados da Liga dos Campeões, no Santiago Bernabéu, nesta terça-feira. As equipes duelam pela ida às quartas de final da competição, em busca de uma classificação às semifinais.
Onde assistir
- TV: TNT Sports e SBT
- Streaming: HBO Max
Prováveis escalações
Real Madrid
Lunin; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen e Carreras; Valverde, Camavinga, Tchouaméni e Guler; Mbappé e Vinicius Jr.
Técnico: Arbeloa
Bayern de Munique
Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah e Laimer; Kimmich, Pavlovic e Gnabry; Olise, Luis Díaz e Kane
Técnico: Kompany
Arbitragem
- Árbitro: Michael Oliver
- Assistentes: Stuart Burt e James Mainwaring
- VAR: Jarred Gillett