PSG x Liverpool pela Liga dos Campeões: veja prováveis escalações e onde assistir

Nesta quarta-feira, PSG e Liverpool duelam pela partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. O jogo será realizado no Parque dos Príncipes, em Paris, na França, a partir das 16h (de Brasília).

Onde assistir PSG x Liverpool?

O jogo terá transmissão da HBO Max.

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Como chegam

O PSG chegou nas quartas após eliminar o Monaco nos playoffs e o Chelsea nas oitavas, com 8 a 2 no agregado. Já o Liverpool, que se classificou de forma direta para as oitavas de final, venceu o Galatasaray por 4 a 1 no agregado para chegar ao confronto contra o time de Paris.

Prováveis escalações

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Zaire-Emery, João Neves e Vitinha; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia.

Técnico: Luis Enrique

Liverpool: Mamardashvili; Kerkez, Van Dijk, Konaté e Frimpong; Mac Allister e Gravenberch; Wirtz, Szoboszlai e Salah; Ekitiké.

Técnico: Arne Slot

Arbitragem

José Maria Sánchez (ESP) será o árbitro da partida.

Ficha Técnica

Confronto: PSG x Liverpool

Competição: Liga dos Campeões - Quartas de Final (Ida)

Data e horário: Quarta, 08 de abril de 2026, às 16h (de Brasília)

Local: Parque dos Príncipes, Paris (FRA)

Transmissão: HBO Max