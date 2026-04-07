PSG x Liverpool pela Liga dos Campeões: veja prováveis escalações e onde assistir

Nesta quarta-feira, PSG e Liverpool duelam pela partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. O jogo será realizado no Parque dos Príncipes, em Paris, na França, a partir das 16h (de Brasília).
2 days until the Liverpool match! ⚔️❤️💙#UCL #WeAreParis pic.twitter.com/d8cc5ozBMM
— Paris Saint-Germain (@PSG_English) April 6, 2026
Onde assistir PSG x Liverpool?
O jogo terá transmissão da HBO Max.
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Como chegam
O PSG chegou nas quartas após eliminar o Monaco nos playoffs e o Chelsea nas oitavas, com 8 a 2 no agregado. Já o Liverpool, que se classificou de forma direta para as oitavas de final, venceu o Galatasaray por 4 a 1 no agregado para chegar ao confronto contra o time de Paris.
Prováveis escalações
PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Zaire-Emery, João Neves e Vitinha; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia.
Técnico: Luis Enrique
Liverpool: Mamardashvili; Kerkez, Van Dijk, Konaté e Frimpong; Mac Allister e Gravenberch; Wirtz, Szoboszlai e Salah; Ekitiké.
Técnico: Arne Slot
Arbitragem
José Maria Sánchez (ESP) será o árbitro da partida.
Ficha Técnica
Confronto: PSG x Liverpool
Competição: Liga dos Campeões - Quartas de Final (Ida)
Data e horário: Quarta, 08 de abril de 2026, às 16h (de Brasília)
Local: Parque dos Príncipes, Paris (FRA)
Transmissão: HBO Max