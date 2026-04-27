PSG x Bayern pela Champions: veja prováveis escalações e onde assistir ao vivo

PSG e Bayern de Munique entram em campo nesta terça-feira, às 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, pelo jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões.
Focusing on Bayern Munich. 😤 pic.twitter.com/R4nHOrYS6e
— Paris Saint-Germain (@PSG_English) April 27, 2026
Onde assistir PSG x Bayern ao vivo?
- TV: TNT (fechado).
- Streaming: HBO Max (pago).
- Tempo real: Gazeta Esportiva.
Como chegam as equipes?
O PSG despachou o Liverpool com um placar agregado de 4 a 0 nas quartas de final. O time francês ainda vem de uma vitória por 3 a 0 sobre o Angers, fora de casa, pelo Campeonato Francês, do qual é líder.
Do outro lado, o Bayern de Munique eliminou o Real Madrid com um placar de 6 a 4 no agregado. O clube bávaro vem de uma virada impressionante sobre o Mainz 05, por 4 a 3, no Campeonato Alemão. O time, vale lembrar, já se sagrou campeão nacional.
Prováveis escalações
PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos Pacho e Nuno Mendes; Zaïre-Emery, João Neves e Vitinha; Doué, Dembelé e Kvaratskhelia.
Técnico: Luis Enrique.
Barcelona: Neuer; Stanišić, Upamecano, Tah e Laimer; Kimmich e Pavlović; Olise, Musiala e Luis Díaz; Harry Kane.
Técnico: Vincent Kompany.
Bonjour, Paris! 👋 pic.twitter.com/2I6EXpHAoZ
— FC Bayern (@FCBayernEN) April 27, 2026
Arbitragem
- Árbitro: Sandro Schärer (SUI)
- Assistentes: Ángel Nevado (ESP) e Guadalupe Porras Ayuso (ESP)
- VAR: Carlos del Cerro Grande (ESP)
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp