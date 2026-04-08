PSG vence Liverpool e abre vantagem nas quartas da Champions

O Paris Saint-Germain venceu o Liverpool nesta quarta-feira e largou na frente por uma vaga nas semifinais da Liga dos Campeões. A equipe francesa superou os ingleses por 2 a 0 no Parque dos Príncipes, pela ida das quartas de final do torneio. Désiré Doué e Kvaratskhelia anotaram os gols que garantiram a vitória ao time da casa.

Situação do confronto

Assim, o PSG visita o Liverpool na próxima semana podendo ser derrotado por até um gol de diferença, enquanto os ingleses precisam de um triunfo por três gols para se classificar. Caso a equipe comandada por Arne Slot vença por dois gols, o duelo vai para a prorrogação.

A partida de volta está agendada para as 16h (de Brasília) da próxima terça-feira, em Anfield. Quem avançar enfrenta o vencedor do duelo entre Bayern de Munique e Real Madrid nas semifinais.

✅ On prend la première manche !

🔜 Match retour à Anfield, mardi prochain ! 🔴 ICI C'EST PARIS 🔵#PSGLIV I #UCL pic.twitter.com/a0RkhibzZt — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 8, 2026

📋 Resumo do jogo

🔵 PSG 2 x 0 LIVERPOOL 🔴

🏆 Competição: Quartas de final da Liga dos Campeões

🏟️ Local: Parque dos Príncipes, em Paris, França

📅 Data: 08 de abril de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

Gols

⚽ Dériré Doué, aos 11' do 1ºT (PSG)

⚽ Kvaratskhelia, aos 19' do 1ºT (PSG)

Como foi o jogo

O PSG conseguiu abrir o marcador logo na primeira chance do jogo. Dembelé arrancou pelo meio e foi desarmado por Gravenberch. Doué ficou com a sobra pelo lado esquerdo da área e girou para sair da marcação de Wirtz e Frimpong e bater de chapa para encobrir o goleiro Mamardashvilli e colocar os franceses em vantagem. Os mandantes mantiveram o domínio e tiveram mais uma oportunidade aos 32, quando Kvaratskhelia arriscou da entrada da área, mas o goleiro georgiano fez a defesa.

Logo em seguida, aos 37, Doué e Kvaratskhelia voltaram a levar perigo à meta inglesa. O francês arrematou da marca do pênalti e Mamardashvilli defendeu, enquanto o camisa 7 bateu cruzado pela direita e tirou tinta da trave. O Liverpool não conseguiu se impor no Parque dos Príncipes e não finalizou durante o primeiro tempo.

No início da etapa complementar, aos quatro minutos, Ekitiké conseguiu uma finalização de fora da área, a primeira da equipe inglesa, que passou por cima do gol de Safonov. Já aos 19 minutos, João Neves enfiou para Kvaratskhelia invadir a área pela esquerda, driblar o goleiro Mamardashvilli e empurrar às redes para ampliar a vantagem. Aos 41, Dembelé recebeu de Vitinha e finalizou firme de direita para carimbar a trave do Liverpool em mais uma chance dos ingleses.

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Próximos jogos

PSG

Jogo: Liverpool x PSG

Data e horário: 14 de abril de 2026 (terça-feira) | 16h (de Brasília)

Competição: Liga dos Campeões

Local: Anfield

Liverpool