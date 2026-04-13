Liverpool x PSG pela Champions: saiba onde assistir e prováveis escalações

O Liverpool recebe o PSG pelo jogo da volta das quartas de final da Liga dos Campeões nesta terça-feira, às 16h (de Brasília), em Anfield, na Inglaterra.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da plataforma de streaming HBO Max.

Como chegam as equipes

O Liverpool chega ao duelo precisando reverter um resultado de 2 a 0, construído pelo PSG no Parque dos Princípes. Os Reds venceram o Fulham por 2 a 0, no último sábado, pelo Campeonato Inglês.

O PSG, por sua vez, não entrou em campo neste fim de semana, e sua última partida foi justamente a vitória pela Liga dos Campeões.

Under the lights at Anfield ✊ pic.twitter.com/nmqZ2miBmV — Liverpool FC (@LFC) April 13, 2026

Prováveis escalações

Liverpool

Mamardashvili; Gomez, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Gravenberch, Mac Allister e Szoboszlai; Frimpong, Wirtz e Ekitike.

Técnico: Arne Slot

PSG

Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Mendes; Zaire-Emery, Vitinha e Neves; Doué, Kvaratskhelia e Dembélé.

Técnico: Luis Enrique

Arbitragem

Maurizio Mariani-ITA será o árbitro do confronto.

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Ficha técnica

Confronto: Liverpool x PSG

Competição: Liga dos Campeões - jogo de volta das quartas de final

Data e horário: terça-feira, 14 de abril de 2026, às 16h (de Brasília)

Local: Anfield, em Liverpool (ING)

Transmissão: HBO Max