Liverpool x PSG pela Champions: saiba onde assistir e prováveis escalações

O Liverpool recebe o PSG pelo jogo da volta das quartas de final da Liga dos Campeões nesta terça-feira, às 16h (de Brasília), em Anfield, na Inglaterra.
Onde assistir
O jogo terá transmissão da plataforma de streaming HBO Max.
Como chegam as equipes
O Liverpool chega ao duelo precisando reverter um resultado de 2 a 0, construído pelo PSG no Parque dos Princípes. Os Reds venceram o Fulham por 2 a 0, no último sábado, pelo Campeonato Inglês.
O PSG, por sua vez, não entrou em campo neste fim de semana, e sua última partida foi justamente a vitória pela Liga dos Campeões.
Under the lights at Anfield ✊ pic.twitter.com/nmqZ2miBmV
— Liverpool FC (@LFC) April 13, 2026
Prováveis escalações
Liverpool
Mamardashvili; Gomez, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Gravenberch, Mac Allister e Szoboszlai; Frimpong, Wirtz e Ekitike.
Técnico: Arne Slot
PSG
Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Mendes; Zaire-Emery, Vitinha e Neves; Doué, Kvaratskhelia e Dembélé.
Técnico: Luis Enrique
Arbitragem
Maurizio Mariani-ITA será o árbitro do confronto.
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Ficha técnica
Confronto: Liverpool x PSG
Competição: Liga dos Campeões - jogo de volta das quartas de final
Data e horário: terça-feira, 14 de abril de 2026, às 16h (de Brasília)
Local: Anfield, em Liverpool (ING)
Transmissão: HBO Max