Incidentes após vitória do PSG terminam com 127 detidos e dezenas de feridos em Paris

Um total de 127 pessoas foram detidas na área metropolitana de Paris e 34 ficaram feridas, uma delas em estado grave, nos incidentes após a classificação do PSG para a final da Liga dos Campeões, anunciou nesta quinta-feira o ministro do Interior francês, Laurent Nuñez.

Após a classificação do PSG, que eliminou o Bayern de Munique nas semifinais (1-1 no jogo de volta, depois da vitória de 5-4 na partida de ida), confrontos e distúrbios foram registrados durante a noite.

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Declaração do ministro do Interior

"Foram detidas 127 pessoas na área metropolitana de Paris, 107 delas em Paris. Onze pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade ao ser atingida por um morteiro", disse o ministro à emissora CNews/Europe 1.

Nuñez condenou de maneira veemente os incidentes.

Final da Champions

A final da Liga dos Campeões entre PSG e Arsenal será disputada no dia 30 de maio, em Budapeste.



*Por AFP