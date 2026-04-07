Com gol de Kane, Bayern vence Real fora de casa e abre vantagem

O Bayern de Munique saiu na frente na disputa por uma vaga na semifinal da Liga dos Campeões. Nesta terça-feira, os alemães venceram o Real Madrid por 2 a 1, em pleno Santiago Bernabéu, na capital espanhola, pelo jogo de ida das quartas de final da Champions. Gnabry e Kane marcaram para a equipe de Kompany, enquanto Mbappé fez o gol dos Blancos.
Situação do confronto
O Bayern de Munique saiu na frente na disputa por uma vaga na semifinal da Liga dos Campeões. Nesta terça-feira, os alemães venceram o Real Madrid por 2 a 1, em pleno Santiago Bernabéu, na capital espanhola, pelo jogo de ida das quartas de final da Champions. Gnabry e Kane marcaram para a equipe de Kompany, enquanto Mbappé fez o gol dos Blancos.
📝RESUMO DO JOGO
⚪ REAL MADRID 1 x 2 BAYERN DE MUNIQUE 🔴
🏆 Competição: Liga dos Campeões | Quartas de final (ida)
🏟️ Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)
📅 Data: 7 de abril de 2025 (terça-feira)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
Gols
- ⚽ Luis Díaz, aos 40' do 1ºT (Bayern de Munique)
- ⚽ Harry Kane, aos 00' do 2ºT (Bayern de Munique)
- ⚽ Kylian Mbappé, aos 29' do 2ºT (Real Madrid)
Como foi o jogo?
O primeiro tempo começou movimentado, com boas oportunidades para ambos os lados. Aos dez minutos, o Bayern desperdiçou uma grande chance: após cruzamento de Kimmich, Kane ajeitou para Upamecano, que finalizou mascado, e Carreras salvou em cima da linha. Aos 28, Gnabry aproveitou falha de Thiago e criou mais uma oportunidade para os alemães, mas parou em Lunin. Na sequência, o Real Madrid respondeu com Mbappé, que chutou forte e exigiu grande defesa de Neuer.
Melhor em campo, o Bayern de Munique abriu o placar aos 40 minutos. Após lançamento de Gnabry, Luis Díaz finalizou na saída de Lunin e colocou os alemães em vantagem.
Na volta do intervalo, o Bayern ampliou de forma relâmpago. Com apenas 20 segundos, Gnabry fez jogada individual e acionou Kane, que arriscou de fora da área para marcar o segundo. O Real Madrid tentou reagir e levou perigo aos 16 minutos, quando Vinícius Jr. invadiu a área e tentou driblar Neuer, que saiu bem e evitou o gol.
A equipe espanhola conseguiu diminuir aos 29 minutos. Após cruzamento rasteiro de Arnold, Mbappé finalizou com força, Neuer chegou a espalmar, mas a bola ultrapassou a linha, com o gol sendo confirmado pela tecnologia da Uefa. Na reta final, o Real Madrid pressionou em busca do empate, mas Neuer, com grande atuação e nove defesas ao longo da partida, garantiu a vitória do Bayern de Munique.
Próximos jogos
Real Madrid
- Real Madrid x Girona | 31ª rodada do Camp. Espanhol
- Data e hora: 10/4 (sexta-feira), às 16h (de Brasília)
- Local: Santiago Bernabéu, em Madri
Bayern de Munique
- St. Pauli x Bayern | 29ª rodada do Camp. Alemão
- Data e hora: 11/4 (sábado), às 13h30 (de Brasília)
- Local: Millerntor-Stadion, em Hamburgo
Confira o outro resultado da Liga dos Campeões desta terça-feira:
- Sporting 0 x 1 Arsenal
