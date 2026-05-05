Bayern x PSG pela semifinal da Liga dos Campeões: veja prováveis escalações e onde assistir

Valendo vaga na final da Liga dos Campeões, Bayern e PSG duelam pelo jogo de volta das semifinais nesta quarta-feira. O jogo será realizado na Allianz Arena, em Munique, a partir das 16h (de Brasília).
📌 Next match: 𝗲𝘃𝗲𝗿𝘆𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴 on the line. pic.twitter.com/zKTXqjKd11
— FC Bayern (@FCBayernEN) May 3, 2026
Onde assistir Bayern x PSG?
O jogo terá transmissão da TNT e do HBO Max.
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
Como chegam?
Na última terça, os clubes se enfrentaram no Parque dos Príncipes com vitória do PSG por 5 a 4. Desta forma, o clube francês tem a vantagem de sair com o empate de Munique e confirmar sua classificação para a final. O Bayern, por sua vez, precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar. Caso vença por um gol de vantagem, a partida vai para a prorrogação. Se persistir, pênaltis.
Prováveis escalações
Bayern: Neuer; Laimer, Upamecano, Jonathan Tah e Davies; Kimmich e Pavlovic; Olise, Musiala e Luís Diaz; Harry Kane.
Técnico: Vincent Kompany
PSG: Safonov; Mayulu, Pacho, Marquinhos e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Zaire-Emery; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia.
Técnico: Luis Enrique
Arbitragem
Árbitro: João Pinheiro (POR)
Assistentes: Bruno Jesus (POR) e Luciano Maia (POR)
VAR: Marco Di Bello (ITA)
Ficha Técnica
Confronto: Bayern x PSG
Competição: Liga dos Campeões - Semifinal (Volta)
Data e horário: Quarta, 06 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)
Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)
Transmissão: TNT e HBO Max