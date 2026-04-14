Bayern x Real Madrid pela Liga dos Campeões: veja prováveis escalações e onde assistir

Imagem ilustrativa para a matéria
Foto por PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 14/04/2026 às 20:00

Nesta quarta-feira, Bayern de Munique e Real Madrid se enfrentam pelo jogo de volta das quartas de finais da Liga dos Campeões. O jogo será realizado na Allianz Arena, na Alemanha, a partir das 16h (de Brasília).

Onde assistir Bayern x Real Madrid?

O jogo terá transmissão da HBO Max.

Como chegam os times?

Na partida de ida, o Bayern de Munique venceu o Real Madrid por 2 a 1, no Santiago Bernabéu, na última terça-feira. Com o resultado, o clube alemão tem a vantagem de poder empatar a partida e sair com a classificação. Já o clube espanhol tem a missão de vencer o duelo por dois gols de diferença para ir às semifinais. Caso o time madrilenho vença por um gol de diferença, o confronto vai para a prorrogação. Se persistir a igualdade, pênaltis.

Prováveis escalações

Bayern: Neuer; Stanišić, Upamecano, Jonathan Tah e Laimer; Kimmich e Pavlovic; Olise, Gnabry e Luis Díaz; Harry Kane.
Técnico: Vincent Kompany

Real Madrid: Lunin; Arnold, Rudiger, Huijsen e Carreras; Valverde, Bellingham, Camavinga e Vinícius Júnior; Brahim Díaz e Mbappé.
Técnico: Álvaro Arbeloa.

Arbitragem

Árbitro: Slavko Vinčić (ESL)
Assistentes: Tomaž Klančnik (ESL) e Andraž Kovačič (ESL)
VAR: Dennis Higler (HOL)

Ficha Técnica

Confronto: Bayern x Real Madrid
Competição: Liga dos Campeões - Quartas de Final (Volta)
Data e horário: Quarta, 15 de abril de 2026, às 16h (de Brasília)
Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)
Transmissão: HBO Max

