Atlético de Madrid x Barcelona pela Champions: veja prováveis escalações e onde assistir ao vivo

Atlético de Madrid e Barcelona entram em campo, nesta terça-feira, pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. A partida de ida foi 2 a 0 para os Colchoneros. O duelo decisivo será às 16h (de Brasília), no Riyadh Air Metropolitano, em Madri.
Onde assistir Atlético de Madrid x Barcelona ao vivo?
- TV: TNT (fechado).
- Streaming: HBO Max (pago).
- Tempo real: Gazeta Esportiva.
Prováveis escalações
Atlético de Madrid: Juan Musso, Nahuel Molina, David Hancko, Clement Lenglet, Mateo Ruggeri, Koke, Alex Baena, Giuliano Simeone, Ademola Lookman, Antoine Griezmann, Julian Alvarez
Técnico: Diego Simeone.
Barcelona: Joan Garcia, Joao Cancelo, Ronaldo Araujo, Eric Garcia, Gerard Martin, Frenkie de Jong, Pedri, Fermin Lopez, Marcus Rashford, Lamine Yamal, Robert Lewandowski
Técnico: Hansi Flick.
Arbitragem
- Árbitro: Clément Turpin (FRA)
- Assistentes: Nicolas Danos (FRA) e Benjamin Pages (FRA)
- VAR: Jérôme Brisard (FRA)
