Barcelona perde em casa do Atlético de Madrid e se complica na Champions

O Barcelona largou atrás na busca por uma vaga na semifinal da Liga dos Campeões. Apesar de jogar no Camp Nou, os catalães perderam para o Atlético de Madrid por 2 a 0, nesta quarta-feira, pelo jogo de ida das quartas de final da Champions. Após Cubarsí ser expulso, Álvarez e Sorloth marcaram os gols da partida.

Situação do confronto

Com o resultado, o Atlético de Madrid tem uma situação confortável para a decisão das quartas de final. A equipe de Diego Simeone pode perder por até um gol de diferença e avançar à semi da Champions. O jogo de volta será na próxima terça-feira, às 16h (de Brasília), no Wanda Metropolitano. Quem avançar, enfrenta o vencedor do duelo entre Arsenal e Sporting.

📝RESUMO DO JOGO

🔵🔴 BARCELONA 0 x 2 ATLÉTICO DE MADRID 🔴⚪

🏆 Competição: Liga dos Campeões | Quartas de final (ida)

🏟️ Local: Camp Nou, na Catalunha (ESP)

📅 Data: 8 de abril de 2025 (quarta-feira)

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

Gols

⚽ Julián Álvarez, aos 45' do 1ºT (Atlético de Madrid)

⚽ Alexander Sorloth, aos 25' do 2ºT (Atlético de Madrid)

Expulsão

🟥 Pau Cubarsí, aos 44' do 1ºT (Barcelona)

Como foi o jogo?

O primeiro tempo começou movimentado, com o Barcelona criando as melhores chances. Aos quatro minutos, Rashford fez boa jogada individual e bateu forte, mas parou em Musso. Aos 32, Yamal fez grande jogada individual, driblando a defesa do Atlético de Madrid, porém também parou no goleiro.

Em uma das poucas chances dos visitantes, aos 44 minutos da etapa inicial, Cubarsí derrubou Julián Álvarez e, após análise do VAR, o zagueiro foi expulso. Na cobrança de falta, o argentino abriu o placar para o time de Simeone.

Na etapa complementar, o Barcelona foi para cima, mas a inferioridade numérica impediu a equipe de criar chances claras. O Atlético de Madrid, que baseou seu jogo em contra-ataques, aproveitou para matar a partida aos 25 minutos.

Após Ruggeri avançar pela ponta esquerda, o lateral cruzou rasteiro, e Sorloth bateu na saída de García, marcando o segundo dos visitantes. Os mandantes pressionaram na reta final, mas não tiveram sucesso e não chegaram ao empate.

Próximos jogos

Barcelona

Barcelona x Espanyol | 31ª rodada do Camp. Espanhol

Data e hora: 11/4 (sábado), às 13h30 (de Brasília)

Local: Camp Nou, na Catalunha

Atlético de Madrid

Sevilla x Atlético de Madrid | 31ª rodada do Camp. Espanhol

Data e hora: 11/4 (sábado), às 16h (de Brasília)

Local: Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha

Confira o outro resultado da Liga dos Campeões desta quarta-feira:

PSG 2 x 0 Liverpool.

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