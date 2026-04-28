Atlético de Madrid x Arsenal pela Liga dos Campeões: veja prováveis escalações e onde assistir

Nesta quarta-feira, Atlético de Madrid e Arsenal duelam pelo jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões. O jogo será realizado no Riyadh Air Metropolitano, em Madri, a partir das 16h (de Brasília).

Un objetivo en mente. pic.twitter.com/ccg6YTPREx — Atlético de Madrid (@Atleti) April 27, 2026

Onde assistir Atlético de Madrid x Arsenal?

O jogo terá transmissão da TNT e da HBO Max.

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Como chegam?

O Atlético de Madrid eliminou o Barcelona com um placar agregado de 3 a 2 nas quartas de final. O time espanhol vem de vitória sobre o Athletic Club por 3 a 2, pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol.

Do outro lado, o Arsenal venceu o Sporting com um placar de 1 a 0 no agregado nas quartas. No último sábado, o clube inglês venceu o Newcastle, por 1 a 0, pelo Campeonato Inglês.

Prováveis escalações

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Le Normand e Ruggeri; Simeone, Koke, Jonnhy Cardoso e Nico González; Sorloth e Julian Álvarez.

Técnico: Diego Simeone

Arsenal: Raya; Ben White, Saliba, Gabriel Magalhães e Hincapié; Odegaard, Zubimendi e Declan Rice; Madueke, Gyokeres e Eberechi Eze

Técnico: Mikel Arteta

Arbitragem

Árbitro: Danny Makkelie (HOL)

Danny Makkelie (HOL) Assistentes: Hessel Steegstra (HOL) e Jan de Vries (HOL)

Hessel Steegstra (HOL) e Jan de Vries (HOL) VAR: Dennis Higler (HOL)

Ficha Técnica

Confronto: Atlético de Madrid x Arsenal

Competição: Liga dos Campeões - Semifinal (Ida)

Data e horário: Quarta, 29 de abril de 2026, às 16h (de Brasília)

Local: Riyadh Air Metropolitano, em Madrid (ESP)

Transmissão: TNT e HBO Max