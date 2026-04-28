Atlético de Madrid x Arsenal pela Liga dos Campeões: veja prováveis escalações e onde assistir

Nesta quarta-feira, Atlético de Madrid e Arsenal duelam pelo jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões. O jogo será realizado no Riyadh Air Metropolitano, em Madri, a partir das 16h (de Brasília).
Un objetivo en mente. pic.twitter.com/ccg6YTPREx
— Atlético de Madrid (@Atleti) April 27, 2026
Onde assistir Atlético de Madrid x Arsenal?
O jogo terá transmissão da TNT e da HBO Max.
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Como chegam?
O Atlético de Madrid eliminou o Barcelona com um placar agregado de 3 a 2 nas quartas de final. O time espanhol vem de vitória sobre o Athletic Club por 3 a 2, pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol.
Do outro lado, o Arsenal venceu o Sporting com um placar de 1 a 0 no agregado nas quartas. No último sábado, o clube inglês venceu o Newcastle, por 1 a 0, pelo Campeonato Inglês.
Prováveis escalações
Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Le Normand e Ruggeri; Simeone, Koke, Jonnhy Cardoso e Nico González; Sorloth e Julian Álvarez.
Técnico: Diego Simeone
Arsenal: Raya; Ben White, Saliba, Gabriel Magalhães e Hincapié; Odegaard, Zubimendi e Declan Rice; Madueke, Gyokeres e Eberechi Eze
Técnico: Mikel Arteta
Arbitragem
- Árbitro: Danny Makkelie (HOL)
- Assistentes: Hessel Steegstra (HOL) e Jan de Vries (HOL)
- VAR: Dennis Higler (HOL)
Ficha Técnica
Confronto: Atlético de Madrid x Arsenal
Competição: Liga dos Campeões - Semifinal (Ida)
Data e horário: Quarta, 29 de abril de 2026, às 16h (de Brasília)
Local: Riyadh Air Metropolitano, em Madrid (ESP)
Transmissão: TNT e HBO Max