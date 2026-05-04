Arsenal x Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões: veja prováveis escalações e onde assistir

Atlético de Madrid e Arsenal entram em campo nesta terça-feira pelo jogo de volta das semifinais da Liga dos Campeões. O jogo será realizado no Emirates Stadium, em Londres, a partir das 16h (de Brasília).

Na última quarta-feira, as equipes se enfrentaram no jogo de ida e empataram por 1 a 1. Os dois gols da partida foram marcados de pênalti. Gyokeres marcou para o Arsenal e Julián Alvarez marcou para o Atlético de Madrid. O resultado da partida deixou a classificação para a final da Champions em aberto.

Onde assistir Atlético de Madrid x Arsenal?

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Como chegam?

O Arsenal vem de vitória por 3 a 0 sobre o Fulham pelo Campeonato Inglês, duelo que contou dois gols do atacante sueco Gyokeres. Com o resultado, o time londrino abriu seis pontos de vantagem na liderança para o segundo colocado Manchester City.

Por outro lado, o Atlético de Madrid enfrentou o Valencia com um time misto pela La Liga. O time comandado por Simeone venceu a partida por 2 a 0 e se consolidou na quarta posição da tabela, na zona de classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada.

Prováveis escalações

Arsenal: Raya; Ben White, Saliba, Gabriel Magalhães e Hincapié; Eberechi Eze, Zubimendi e Declan Rice; Saka, Gyokeres e Trossard

Técnico: Mikel Arteta

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Pubill, Le Normand e Ruggeri; Lookman, Koke, Jonnhy Cardoso e Alex Baena; Griezmann e Julian Álvarez.

Técnico: Diego Simeone

Arbitragem

Árbitro: Daniel Siebert (ALE)

Daniel Siebert (ALE) Assistentes: Jan Seidel (ALE) e Rafael Foltyn (ALE)

Jan Seidel (ALE) e Rafael Foltyn (ALE) VAR: Bastian Dankert (ALE)

Ficha técnica

Atlético de Madrid x Arsenal

Competição: Liga dos Campeões - Semifinal (Volta)

Data: 5 de maio de 2026 (terça-feira)

Hora: às 16h (de Brasília)

Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)