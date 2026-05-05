Arsenal vence Atlético de Madrid e volta à final da Champions após 20 anos

O Arsenal está na decisão da Liga dos Campeões pela primeira vez desde 2006. Nesta terça-feira, a equipe comandada por Mikel Arteta recebeu o Atlético de Madrid no Emirates Stadium e venceu por 1 a 0, com gol de Bukayo Saka, garantindo vaga na segunda final de sua história.

Agora, o Arsenal tenta se tornar o sétimo clube inglês campeão da competição, ao lado de Liverpool, Manchester United, Chelsea, Nottingham Forest, Manchester City e Aston Villa. Em 2006, na única final disputada, os londrinos foram derrotados de virada pelo Barcelona de Ronaldinho por 2 a 1.

Situação do confronto

Após o empate em 1 a 1 no Riyadh Air Metropolitano, uma vitória simples garantia a classificação para qualquer lado. Com o triunfo, o Arsenal agora aguarda o vencedor do duelo entre Bayern de Munique e Paris Saint-Germain, que se enfrentam nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília). Apesar de jogar na Alemanha, o time francês tem vantagem após vencer o jogo de ida por 5 a 4 no Parque dos Príncipes.

A final da Liga dos Campeões será disputada no dia 30 de maio, às 13h, na Puskás Aréna, em Budapeste.

Resumo do jogo

🔴 ARSENAL 1 x 0 ATLÉTICO DE MADRID ⚪

Competição: Liga dos Campeões | Semifinal (volta)

Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)

Data: 5 de maio de 2026 (terça-feira)

Horário: 16h (de Brasília)

Gols

Bukayo Saka, aos 44' do 1ºT (Arsenal)

Como foi o jogo?

O primeiro tempo não teve grandes chances no Emirates Stadium. O Arsenal enfrentou uma grande defesa armada por Diego Simeone e não conseguia criar oportunidades de perigo até a reta final da etapa inicial. Aos 44 minutos, Gyokeres cruzou, Llorente afastou mal e Trossard bateu forte. Oblak espalmou e, no rebote, Saka abriu o placar para a equipe inglesa.

Na etapa complementar, o jogo foi mais aberto. O Atlético de Madrid começou melhor e até criava boas chances, mas não conseguia finalizar ao gol, devido à boa atuação de Saliba e Gabriel Magalhães. A primeira boa oportunidade, porém, veio do lado do Arsenal, aos 21 minutos. Em contra-ataque, Odegaard cruzou para Gyokeres, que chutou forte, mas acertou o travessão.

Na reta final, o Atlético de Madrid se lançou ainda mais ao ataque. A grande oportunidade desperdiçada veio aos 41 minutos. Após lançamento de Baena, Sorloth recebeu sozinho, mas acabou chutando mal e a bola ficou com a zaga do Arsenal. Nos acréscimos, os londrinos se defenderam e garantiram a passagem para a final da Liga dos Campeões.

Próximos jogos

Arsenal

West Ham x Arsenal (36ª rodada do Camp. Inglês)

Data e hora: 10/05 (domingo), às 12h30 (de Brasília)

Local: London Stadium, em Londres

Atlético de Madrid

Atlético de Madrid x Celta de Vigo (35ª rodada do Camp. Espanhol)

Data e hora: 09/05 (sábado), às 13h30 (de Brasília)

Local: Riyadh Air Metropolitano, em Madri

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp