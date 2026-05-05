Arsenal vence Atlético de Madrid e volta à final da Champions após 20 anos

O Arsenal está na decisão da Liga dos Campeões pela primeira vez desde 2006. Nesta terça-feira, a equipe comandada por Mikel Arteta recebeu o Atlético de Madrid no Emirates Stadium e venceu por 1 a 0, com gol de Bukayo Saka, garantindo vaga na segunda final de sua história.
Agora, o Arsenal tenta se tornar o sétimo clube inglês campeão da competição, ao lado de Liverpool, Manchester United, Chelsea, Nottingham Forest, Manchester City e Aston Villa. Em 2006, na única final disputada, os londrinos foram derrotados de virada pelo Barcelona de Ronaldinho por 2 a 1.
Situação do confronto
Após o empate em 1 a 1 no Riyadh Air Metropolitano, uma vitória simples garantia a classificação para qualquer lado. Com o triunfo, o Arsenal agora aguarda o vencedor do duelo entre Bayern de Munique e Paris Saint-Germain, que se enfrentam nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília). Apesar de jogar na Alemanha, o time francês tem vantagem após vencer o jogo de ida por 5 a 4 no Parque dos Príncipes.
A final da Liga dos Campeões será disputada no dia 30 de maio, às 13h, na Puskás Aréna, em Budapeste.
Resumo do jogo
🔴 ARSENAL 1 x 0 ATLÉTICO DE MADRID ⚪
Competição: Liga dos Campeões | Semifinal (volta)
Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)
Data: 5 de maio de 2026 (terça-feira)
Horário: 16h (de Brasília)
Gols
- Bukayo Saka, aos 44' do 1ºT (Arsenal)
Como foi o jogo?
O primeiro tempo não teve grandes chances no Emirates Stadium. O Arsenal enfrentou uma grande defesa armada por Diego Simeone e não conseguia criar oportunidades de perigo até a reta final da etapa inicial. Aos 44 minutos, Gyokeres cruzou, Llorente afastou mal e Trossard bateu forte. Oblak espalmou e, no rebote, Saka abriu o placar para a equipe inglesa.
Na etapa complementar, o jogo foi mais aberto. O Atlético de Madrid começou melhor e até criava boas chances, mas não conseguia finalizar ao gol, devido à boa atuação de Saliba e Gabriel Magalhães. A primeira boa oportunidade, porém, veio do lado do Arsenal, aos 21 minutos. Em contra-ataque, Odegaard cruzou para Gyokeres, que chutou forte, mas acertou o travessão.
Na reta final, o Atlético de Madrid se lançou ainda mais ao ataque. A grande oportunidade desperdiçada veio aos 41 minutos. Após lançamento de Baena, Sorloth recebeu sozinho, mas acabou chutando mal e a bola ficou com a zaga do Arsenal. Nos acréscimos, os londrinos se defenderam e garantiram a passagem para a final da Liga dos Campeões.
Próximos jogos
Arsenal
- West Ham x Arsenal (36ª rodada do Camp. Inglês)
- Data e hora: 10/05 (domingo), às 12h30 (de Brasília)
- Local: London Stadium, em Londres
Atlético de Madrid
- Atlético de Madrid x Celta de Vigo (35ª rodada do Camp. Espanhol)
- Data e hora: 09/05 (sábado), às 13h30 (de Brasília)
- Local: Riyadh Air Metropolitano, em Madri
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