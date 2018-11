Paulo Baier conquista primeiro título como treinador

Na tarde deste domingo, Paulo Baier conquistou seu primeiro troféu como treinador de futebol. O ex-jogador levou o Próspera à conquista da Série C do Campeonato Catarinense e, consequentemente, ao acesso à Segundona do estadual.

A equipe derrotou, fora de casa, no estádio Camilo Mussi, o Itajaí por 2 a 1 na partida de volta e se sagrou campeã. Os gols da equipe visitante foram marcados por Baiano, aos 15 minutos do primeiro tempo, e Maicon, aos 40 da etapa final. Já o Itajaí descontou com Téssio, aos dois minutos do segundo tempo. Na primeira partida da decisão, o placar terminou empatado por 1 a 1.

Paulo Baier teve uma longa carreira como atleta profissional. Com passagens por grandes clubes do futebol brasileiro como Santos, Palmeiras, Vasco e Atlético-PR, o então jogador foi o maior artilheiro da era dos pontos corridos do Brasileirão durante um longo período, até ser ultrapassado pelo atacante Fred. Quando parou, o então meia tinha 106 gols na competição nacional.

Aposentado desde julho de 2016, Baier quase iniciou sua jornada como treinador no Panambi, clube do Rio Grande do Sul, mas desistiu de assumir a equipe no dia seguinte após ser anunciado. Em julho do ano seguinte, foi anunciado pelo Toledo, do Paraná, e fez ótima campanha do Paranaense de 2018, levando o time até às quartas de final do estadual. O comandante assumiu o Próspera no início de agosto.