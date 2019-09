Figueirense empata com o Marcílio e perde chance de assumir a ponta

O Figueirense desperdiçou a oportunidade de assumir a liderança do Campeonato Catarinense nesta quarta-feira. Jogando diante do surpreendente Marcílio Dias no Estádio Dr. Hercílio Luz, a equipe alvinegra pouco produziu ofensivamente, se segurou na defesa e arrancou um empate sem gols na partida atrasada da nona rodada.

Com o resultado, o Figueirense manteve a invencibilidade na competição, chega aos 23 pontos e segue na segunda colocação, mas soma o terceiro empate nos últimos quatro jogos. O Marcílio Dias, por sua vez, alcança o nono jogo sem vitória e segue na quarta posição, com 19 pontos.

O Figueirense volta aos gramados pela competição neste sábado, às 18 horas (de Brasília), quando encara o Brusque no Orlando Scarpelli. Um dia depois, às 16 horas, o Marcílio Dias enfrenta o Tubarão novamente no Estádio Dr. Hercílio Luz.

O Jogo – Com muito esforço, mas sem inspiração e criatividade, as equipes fizeram uma primeira metade de etapa inicial truncada, repleta de disputas no setor de meio-campo. Os ataques, porém, tinham dificuldades para serem abastecidos, tanto é que a chega inaugural da partida veio apenas aos 22 minutos, quando Jean Dias, do Marcílio, cabeceou cruzamento na área para fora.

A tônica da partida se manteve a mesma até a faixa dos 40 minutos, momento em que o Marcílio, empurrada por um estádio lotado, “acordou”. Em sequência, a zebra da competição até aqui resolveu arriscar e com Junhinho Tardelli e Anderson Ligeiro obrigou o goleiro Denis a realizar duas intervenções, salvando o Figueirense.

Buscando dar uma resposta na volta do intervalo, o Figueira teve bons momentos, mas não conseguiu transformá-los em gol. Em contrapartida, os donos da casa logo retomaram o controle das ações e esbarraram no travessão para não abrir o placar. Anderson Ligeiro bateu de média distância e Denis espalmou. No rebote, Jean Dias finalizou travado pela marcação e a bola explodiu no poste.

Diante de um adversário ousado, o Figueira abdicou do ataque na reta final e se mostrou satisfeito com o empate. Enquanto isso, o Marcílio, sentindo que a vitória era possível, se lançou ao ataque, porém não teve sucesso nas suas investidas e teve que se contentar com um empate sem gols para mais de 5 mil torcedores no Estádio Dr. Hercílio Luz.