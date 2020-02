Volta Redonda passa pelo Macaé na Taça Rio

O Volta Redonda mostrou que quer repetir a boa campanha na Taça Guanabara ao vencer por 1 a 0 o Macaé, nesta sexta-feira, no Raulino de Oliveira, pela primeira rodada da Taça Rio.

O gol da vitória do Voltaço aconteceu no início do segundo tempo. João Carlos aproveitou cruzamento para cabecear para a rede. Com o resultado, o Volta Redonda saiu na frente na liderança do grupo B do segundo turno do Campeonato Carioca.

Na próxima rodada, o Voltaço vai receber o Vasco, no Raulino de Oliveira, no próximo fim de semana. Já o Macaé, que passa a focar na permanência na elite do futebol carioca, recebe o Madureira, em Bacaxá.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com