Vasco e Flamengo decidem a Taça Rio

Vasco e Flamengo decidem o título da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca, neste domingo, às 16h, no Maracanã, no Rio de Janeiro. O Cruz-Maltino, que ganhou o primeiro turno, a Taça Guanabara, vai se classificar direto para a decisão do Estadual em caso de triunfo. Já os flamenguistas parecem minimizar o troféu, tanto que, preocupados com o jogo de quarta-feira contra o Peñarol do Uruguai pela Copa Libertadores, vai escalar uma formação de reservas. O Rubro-Negro já se garantiu nas semifinais do Estadual por ter a melhor campanha da fase de classificação.

Nas semifinais o Flamengo eliminou o Fluminense com um triunfo por 2 a 1, em um jogo eletrizante. Já o Vasco despachou o Bangu ganhando por 1 a 0. Neste domingo ninguém tem a vantagem do empate e se o duelo terminar sem um vencedor, o campeão será conhecido na cobrança de pênaltis.

Alberto Valentim, comandante do Vasco, pediu o máximo de atenção e de eficiência a seus comandados.

“Temos que ser mais eficientes em campo, principalmente em se tratando de um clássico decisivo. É importante não perder o equilíbrio, rodar a bola. Além disso, aproveitar as oportunidades que surgirem”< disse Valentim.

O Flamengo vai com a formação de reservas e isso inclui até mesmo o treinador. Abel Braga teve que ser internado para fazer um procedimento de ablação, corrigindo assim uma arritmia cardíaca. O comando do time na final ficará com os auxiliares Leomir e Fábio Moreno. Eles têm apenas uma dúvida no meio-de-campo. O volante Gustavo Cuéllar não participou da vitória sobre o Fluminense por 2 a 1 nas semifinais por estar retornando de ter defendido a seleção colombiana em amistosos internacionais. Ele será consultado se seu aproveitamento diante do Vasco não vai interferir em sua presença contra o Peñarol na quarta-feira. Se a comissão técnica optar por preservá-lo, o jovem Ronaldo segue entre os titulares.

A escolha do Flamengo por jogadores reservas repercutiu de maneira irônica no Vasco.

“Na súmula do jogo não vai aparecer Flamengo B. Eles que resolvam qual time pretendem escalar. Mas o certo é que vamos enfrentar o Flamengo. Esta história de reservas é para bobos”, disse o zagueiro Leandro Castán.

Em termos de escalação o Vasco vai repetir a formação que atuou contra o Bangu. O atacante Tiago Reis permanece entre os titulares. Além de atravessar um grande momento, o seu concorrente, o argentino Maxi López ainda não está cem por cento, pois se recupera de uma lombalgia.

O Vasco é o maior vitorioso da história da Taça Rio com dez conquistas, duas a mais que o Flamengo, seu perseguidor mais direto. O Cruz-Maltino foi campeão pela última vez em 2017, quando bateu o Botafogo na final. Já o Flamengo não ganha desde 2011.

FICHA TÉCNICA

VASCO X FLAMENGO

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 31 de março de 2019 (Domingo)

Horário: 16h(de Brasília)

Árbitro: Rodrigo Nunes de Sá

Assistentes: Michael Correia e Silbert Faria Sisquim

VAR: Bruno Arleu de Araújo e Diogo Carvalho Silva

VASCO: Fernando Miguel, Raul Cáceres, Werley, Leandro Castan e Danilo Barcelos; Bruno Silva, Lucas Mineiro, Bruno César, Marrony e Rossi; Tiago Reis

Técnico: Alberto Valentim

FLAMENGO: César, Rodinei, Rhodolfo, Thuler e Miguel Trauco; Gustavo Cuéllar (Ronaldo), Hugo Moura, De Arrascaeta, Vitinho e Lucas Silva; Fernando Uribe

Técnico: Leomir (Auxiliar)