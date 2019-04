Flamengo e Fluminense abrem semifinais do Carioca no sábado

A Federação Carioca de Futebol (Ferj) anunciou neste domingo as datas das semifinais do Campeonato Carioca. A etapa decisiva do Estadual começa no sábado, com o clássico entre Flamengo e Fluminense, no estádio do Maracanã, às 19 horas (de Brasília).

O outro confronto da semifinal do Campeonato Carioca será no domingo. O Vasco reencontra o Bangu no estádio do Maracanã a partir das 16 horas.

As semifinais foram confirmadas com o título do Flamengo na Taça Rio. Neste domingo, o Rubro-Negro garantiu o troféu ao derrotar o Vasco nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal.