Erik lamenta atuação ruim do Botafogo em Volta Redonda

O Botafogo não repetiu as últimas atuações e foi derrotado pelo Volta Redonda, neste sábado, no Raulino de Oliveira. Com o resultado, os alvinegros ficam pressionados no segundo turno do Campeonato Carioca, pois estão com somente um ponto no grupo C após duas rodadas. O atacante Erik admitiu que a equipe não estava inspirada.

“Tentamos. Vínhamos de grandes jogos pela Copa do Brasil e Sul-Americana. Hoje não foi da mesma forma”, disse.

O Botafogo terá mais de uma semana de trabalho até o próximo desafio, contra o Madureira, na segunda-feira, dia 10, no Nilton Santos. Para Erik, o momento é de focar na repetição das boas atuações.

“Temos que erguer a cabeça e seguir trabalhando. Temos que nos cobrar. Se estamos bem nas competição de mata-mata, temos que ir bem no Carioca também”, finalizou.

O Botafogo precisa fazer boa campanha na Taça Rio para ter a chance de se classificar para as semifinais do Campeonato Carioca.