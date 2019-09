Com dois de Gabigol, Flamengo bate Madureira e está na semi do Carioca

O Flamengo retomou a liderança do Grupo C da Taça Rio, ao derrotar o Madureira por 2 a 0, em partida disputada na noite desta terça-feira, no Maracanã. O resultado fez o Rubro-Negro chegar aos 11 pontos ganhos. Como atingiu 24 pontos e o primeiro lugar na classificação geral, a equipe da Gávea assegurou a vaga para a fase semifinal do Campeonato Carioca. O Madureira segue com quatro pontos ganhos e continua muito próximo da zona de rebaixamento. Os gols da vitória do time dirigido por Abel Braga foram marcados por Gabigol, um em cada tempo.

O Fla foi melhor durante os 90 minutos, mas desperdiçou diversas oportunidades para construir uma vantagem mais ampla. Além da falta de pontaria dos atacantes, o time da Gávea ainda encontrou pela frente o goleiro do Madureira, em noite inspirada. O arqueiro do Tricolor Suburbano chegou a ser cumprimentado por jogadores adversários, após sequência de ótimas defesas que impediram que sua equipe sofresse uma goleada.

Na próxima rodada, o Flamengo vai enfrentar o Fluminense no Maracanã, enquanto o Madureira vai receber a Cabofriense, em Conselheiro Galvão.

O jogo – Como era de se esperar, o Flamengo partiu para o ataque desde o início. Antes do primeiro minuto, após cruzamento de Pará, Bruno Henrique cabeceou e Junior Lopes salvou em cima da linha. Aos dois minutos, Diego enfiou para Bruno Henrique na corrida, mas o goleiro Douglas saiu com precisão e ficou com a bola, evitando a conclusão do atacante.

O Madureira não conseguia sair da pressão e, aos seis minutos, foi a vez de Willian Arão cabecear com perigo, mas a bola saiu. Só aos dez minutos é que o Tricolor de Conselheiro Galvão conseguiu chegar nas imediações da área rubro-negra em chute de Bruno que passou longe do gol defendido por Diego Alves.

O Flamengo seguiu mandando no jogo e, aos 14 minutos, Bruno Henrique investiu pela esquerda e cruzou para a entrada de Gabigol, mas o goleiro Douglas, muito atento, chegou primeiro. Aos 17 minutos, o Madureira chegou, pela primeira vez, com perigo. Após cruzamento na área, Tássio cabeceou e Diego Alves fez grande defesa, evitando o gol. O time dirigido por Abel Braga respondeu com um chute forte de Diego que desviou na zaga e saiu para escanteio.

Depois da paralisação provocada pelo tempo técnico, o Flamengo voltou ao ataque e, aos 26 minutos, Bruno Henrique errou, de forma bisonha, o chute após cruzamento de Gabigol. Na jogada seguinte, o Flamengo voltou a desperdiçar a chance de marcar, quando Willian Arão chutou em cima de Marcelo Alves, depois de receber ótimo passe de Éverton Ribeiro.

Aos 31 minutos, o goleiro Douglas apareceu bem para defender um chute forte de Éverton Ribeiro. Depois de tantas oportunidades desperdiçadas, o Flamengo diminuiu o ritmo e deu chance ao Madureira de ficar mais tempo com a bola.

Aos 42 minutos, o Flamengo perdeu mais uma chance. Éverton Ribeiro fez ótimo passe para Gabigol que entrou na área e chutou em cima do goleiro Douglas, frustrando a torcida rubro-negra. Aos 44 minutos, o Flamengo marcou o primeiro gol. Diego bateu forte e Douglas deu rebote. Willian Arão cabeceou na trave e, livre na pequena área, Gabigol não teve trabalho de empurrar para as redes.

Os dois times voltaram sem modificações para o segundo tempo e, logo aos dois minutos, Diego quase ampliou a vantagem com chute forte, mas a bola saiu. O Madureira tentou sair para o jogo, mas encontrava muita dificuldade para construir jogadas de ataque.

Aos 14 minutos, Bruno Henrique recebeu de Diego, na grande área, mas concluiu para fora. Começou a chover forte no Maracanã, o que fez a partida cair de intensidade, mas aos 18 minutos, Gabigol perdeu outra chance para ampliar a vantagem. Rodrigo Caio arrancou desde o setor defensivo e chutou forte. O goleiro Douglas rebateu nos pés do artilheiro que bateu para fora, diante do gol vazio.

Aos 35 minutos, o Flamengo ampliou. Gabigol recebeu passe de Renê, se livrou de Arlem e bateu, de canhota, sem defesa para Douglas.

Com a vitória garantida, o técnico Abel Braga promoveu a entrada do veterano zagueiro Juan na vaga de Pará. Ao entrar, o experiente jogador recebeu a faixa de capitão das mãos de Diego.

FICHA TÉCNICA

MADUREIRA 0 x 2 FLAMENGO

Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data: 19/03/2019, terça-feira

Horário: 20h30min

Público: 16.548 pagantes

Árbitro; Maurício Machado Coelho Júnior

Assistentes: Daniel Alves Pereira e Gabriel Viana.

Cartão Amarelo: Everton, Guilerme Bala(Mad); Gabigol(Fla)

Gols:

FLAMENGO: Gabigol, aos 44 do primeiro tempo e aos 35 do segundo.

MADUREIRA: Douglas; Arlen, Marcelo Alves, Junior Lopes e Rezende; Rodrigo Dantas, Bruno, Everton(Alanzinho) e Luciano Naninho ; Derek(Guilherme Bala) e Tassio

Técnico: Gaúcho

FLAMENGO: Diego Alves; Pará (Juan), Léo Duarte, Rodrigo Caio e Renê; Ronaldo, Willian Arão(Hugo Moura), Diego e Éverton Ribeiro: Bruno Henrique (Uribe) e Gabigol

Técnico: Abel Braga