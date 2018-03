Botafogo minimiza ‘desinteresse’ do Flamengo

O Botafogo segue se preparando para o clássico do próximo sábado, às 17h (de Brasília), contra o Flamengo, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela terceira rodada da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. Os flamenguistas ganharam a Taça Guanabara, o primeiro turno, e agora estão garantidas nas semifinais do Estadual, mas isso não chega a empolgar os botafoguenses, que esperam muitas dificuldades.

“Se a gente tivesse vencido a semifinal da Taça Guanabara ia querer ganhar de novo agora. O Flamengo vai com certeza em busca de uma vitória. Estamos falando de um clássico, algo que daqui a dez ou vinte anos se lembra. Todo mundo quer ficar marcado por um jogo bom. Portanto, a nossa expectativa é a de pegarmos um rival que vai fazer de tudo para ganhar. Temos quer ser mais eficientes”, disse o volante Rodrigo Lindoso.

O atacante Kieza pensa de maneira parecida. “O Flamengo vai buscar a vitória do mesmo jeito, pois estamos falando de um clássico e eles perderam na rodada passada. Não vamos nos iludir esperando nenhum tipo de facilidade, muito pelo contrário”, relatou o atacante.

O elenco participou de um treino fechado na manhã desta quinta-feira. A boa notícia foi o retorno do goleiro Jéfferson, que se recuperou de um edema no tornozelo direito, e deve voltar a ficar à disposição. Assim, ele vai disputar posição com o paraguaio Gatito Fernández. Já o volante Matheus Fernandes e o meia Renatinho continuam entregues ao departamento médico e seguem de fora. Nesta sexta-feira o plantel volta a trabalhar pela manhã e depois começa o período de concentração para o clássico.

Fora de campo a diretoria do Botafogo chegou a um acordo com a Caixa Econômica Federal e renovou o contrato de patrocínio. O clube receberá R$ 10 milhões pelo ano de 2018. Não houve reajuste em relação a 2017, porém, além da crise financeira do país, o Alvinegro já foi eliminado da Copa do Brasil e não disputa a Copa Libertadores. Portanto, os valores foram considerados positivos. Além disso, existe a possibilidade de um segundo contrato de “naming rights” do Estádio Nilton Santos.