Boavista pega o Volta Redonda de olho na final da Taça Guanabara

O Flamengo derrotou o Fluminense no meio de semana por 3 a 2 e está garantido na grande decisão da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca. Seu adversário será conhecido neste domingo, quando o Boavista recebe o Volta Redonda a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Elcyr Resende, em Saquarema (RJ), na outra semifinal da competição.

O time da Região dos Lagos tem a vantagem de jogar pelo empate, pois na primeira fase fez uma melhor campanha, terminando o Grupo A na liderança com 13 pontos conquistados, um a mais que o Voltaço, segundo colocado do Grupo B. As duas equipes jogaram no último fim de semana, pela fase de classificação. Porém, o discurso no Boavista é que um jogo não tem ligação com o outro.

“Nós entendemos que não tem nenhuma ligação entre os jogos e que vamos encontrar mais dificuldades com o Volta Redonda, que vem sabendo que precisa ganhar e vai tentar se impor”, disse Paulo Bonamigo, treinador do Boavista.

Pelo lado do Volta Redonda, Luizinho Vieira, treinador da equipe, prega uma postura ofensiva. O discurso foi bem assimilado pelo grupo.

“Nós precisamos ganhar o jogo e não vamos poder ficar esperando muito tempo para vermos a estratégia que o Volta Redonda reservou para o nosso time. Vamos precisar nos impor desde os primeiros minutos, mostrando que queremos muito dominar as ações. Temos que anular os pontos fortes do Boavista, que não são poucos, e buscar o gol sem corrermos maiores riscos”, disse o lateral-esquerdo Luiz Paulo.

Para este compromisso o Boavista vai manter a equipe que venceu o jogo passado. Já o Volta Redonda tem um desfalque. O atacante João Carlos cumpre suspensão por ter sido expulso no último fim de semana. Luan Borges deve herdar a vaga.

INGRESSO SOLIDÁRIO!

O #FuteboldoRio veste a camisa da solidariedade e o ingresso para a semifinal da Taça Guanabara, entre @boavistasc x @VoltacoFC, neste domingo (16), às 16h, será 1Kg de alimento não-perecível. Saiba como retirar o ingresso: https://t.co/QkI9qEOHqL pic.twitter.com/HePddTNyza — Campeonato Carioca (@campcarioca) February 14, 2020

Quem ganhar o jogo deste domingo vai fazer a grande decisão da Taça Guanabara no sábado da próxima semana, durante o Carnaval, no Maracanã, no Rio de Janeiro. O Boavista nunca ganhou a Taça Guanabara, conquistada pelo Volta Redonda em 2005.

FICHA TÉCNICA

BOAVISTA X VOLTA REDONDA

Local: Estádio Elcyr Resende, em Saquarema (RJ)

Data: 16 de fevereiro de 2020 (Domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Rodrigo Carvalhães de Miranda (RJ)

Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ) e Wallace Barros Santos (RJ)

BOAVISTA: Klever, Wellington Silva, Douglas Pedroso, Elivelton e Jean; Fernando Bob, Jefferson Renan, Erick Flores e Tartá; Michel e Caio Dantas

Técnico: Paulo Bonamigo

VOLTA REDONDA: Douglas, William Mineiro, Heitor, Luan Leite e Luiz Paulo; Bruno Barra, Marcelo, Marquinho e Bernardo; Pedrinho e Luan Borges

Técnico: Luizinho Vieira