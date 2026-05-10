Union Berlin vence a primeira sob comando da treinadora Marie-Louise Eta

Com um 3 a 1 sobre o Mainz neste domingo, pela 33ª e penúltima rodada do Campeonato Alemão, a treinadora Marie-Louise Eta conquistou sua primeira vitória desde que assumiu o comando do Union Berlin.

A contratação de Eta no mês passado foi um evento histórico, pois ela se tornou a primeira mulher a assumir o cargo de treinadora principal de um clube nas principais ligas europeias.

Mas o início do trabalho não foi positivo: o Union Berlin perdeu seus dois primeiros jogos (contra Wolfsburg e RB Leipzig) com ela no banco, antes de somar seu primeiro ponto com o empate por 2 a 2 com o Colônia na semana passada, que garantiu a permanência da equipe da capital na primeira divisão.

Livre dessa pressão contra o rebaixamento, Eta conseguiu levar o Union Berlin a uma vitória que teve pouca importância na tabela, mas um alto valor simbólico.

O placar marcava 1 a 1 até os 43 minutos do segundo tempo, quando Oliver Burke (88') e Josip Juranovic (90'+1) decidiram a partida para o Union Berlin.

Entre os demais jogos disputados neste domingo, o destaque foi a derrota do Freiburg (7º) para o Hamburgo (11º) por 3 a 2.

Já o Heidenheim conseguiu uma importante vitória por 3 a 1 na visita ao Colônia (14º) e subiu para a 17ª posição, ainda na zona de rebaixamento, mas alcançando a pontuação do Wolfsburg (16º), que está na zona de repescagem pela permanência na elite.

O novo lanterna é o St. Pauli, que tem os mesmos 26 pontos de Wolfsburg e Heidenheim, deixando as emoções mais fortes na luta contra o rebaixamento para a última rodada.

O Heidenheim receberá o Mainz na 34ª rodada, enquanto St. Pauli e Wolfsburg farão um confronto direto.

Resultados da 33ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

Sexta-feira, 8 de maio

Borussia Dortmund 3 x 2 Eintracht Frankfurt

Sábado, 9 de maio

Hoffenheim 1 x 0 Werder Bremen

Augsburg 3 x 1 B. Mönchengladbach

RB Leipzig 2 x 1 St Pauli

Stuttgart 3 x 1 Bayer Leverkusen

Wolfsburg 0 x 1 Bayern de Munique

Domingo, 10 de maio

Hamburgo 3 x 2 Freiburg

Colônia 1 x 3 Heidenheim

Mainz 1 x 3 Union Berlin

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*AFP