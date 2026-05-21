Union Berlin anuncia Lustrinelli como técnico para substituir a interina Marie-Louise Eta

Publicado 21/05/2026 às 18:18

O técnico suíço Mauro Lustrinelli assinou com o Union Berlin nesta quinta-feira, para suceder Marie-Louise Eta, a primeira mulher a atuar como treinadora principal de uma equipe masculina de uma das grandes ligas da Europa, no comando do elenco.

Lustrinelli, de 50 anos, conquistou recentemente o título da liga de seu país com o Thun, clube do cantão de Berna, e se juntará à equipe alemã para a próxima temporada.

"O Union Berlin é um clube especial, com valores claros. Estou extremamente motivado e empolgado com a perspectiva de embarcar nesta nova jornada ao lado da diretoria, da comissão técnica, dos torcedores e, é claro, da equipe", declarou o técnico suíço em um comunicado à imprensa divulgado pelo clube da capital alemã.

Com cinco rodadas para o fim da recém-encerrada temporada da Bundesliga, o Union Berlin encerrou o vínculo com o técnico Steffen Baumgart e nomeou Marie-Louise Eta como treinadora interina, uma decisão histórica para o futebol europeu.

Nenhuma mulher antes dela havia atuado como treinadora principal em uma das cinco principais ligas da Europa (Inglaterra, Espanha, França, Itália e Alemanha).

Nos cinco jogos sob o comando de Eta, de 34 anos, o Union Berlin conquistou sete pontos e terminou na 11ª colocação na tabela.

Conforme o planejado, Eta passará agora a comandar a equipe feminina do clube, que também garantiu recentemente sua vaga na primeira divisão da Bundesliga.

*Por AFP

