Técnico alemão entra na mira do Real Madrid para substituir Arbeloa

A lista de candidatos para substituir Álvaro Arbeloa no comando técnico do Real Madrid acaba de ganhar mais um nome. De acordo com o jornal alemão Bild, o clube espanhol estaria interessado na contratação de Sebastian Hoeness, do Stuttgart. Aos 43 anos, o treinador alemão tem contratado até 2028 e não possuiu multa de rescisão.

Cobiçado também por Manchester United e Chelsea, Hoeness conquistou a Copa da Alemanha na temporada passada e tem a chance de refazer o feito na atual, isso porque o Stuttgart está nas semifinais da mesma competição.

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Apesar do interesse Merengue, o comandante do Stuttgart prefere focar na reta final da temporada e não nas especulações.

“Este é o terceiro ano consecutivo em que surgem rumores. Claro que o nome do Real Madrid não tinha aparecido antes. Mas, honestamente, isso não me comove muito”, disse Hoeness.