Técnico alemão entra na mira do Real Madrid para substituir Arbeloa

A lista de candidatos para substituir Álvaro Arbeloa no comando técnico do Real Madrid acaba de ganhar mais um nome. De acordo com o jornal alemão Bild, o clube espanhol estaria interessado na contratação de Sebastian Hoeness, do Stuttgart. Aos 43 anos, o treinador alemão tem contratado até 2028 e não possuiu multa de rescisão.
Cobiçado também por Manchester United e Chelsea, Hoeness conquistou a Copa da Alemanha na temporada passada e tem a chance de refazer o feito na atual, isso porque o Stuttgart está nas semifinais da mesma competição.
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Apesar do interesse Merengue, o comandante do Stuttgart prefere focar na reta final da temporada e não nas especulações.
“Este é o terceiro ano consecutivo em que surgem rumores. Claro que o nome do Real Madrid não tinha aparecido antes. Mas, honestamente, isso não me comove muito”, disse Hoeness.
"Estou focado na reta final da temporada. Assim como todos os anos, quando esses assuntos surgem no final da temporada, as respostas sempre foram claras e nunca permiti que surgissem dúvidas", completou.
Promovido no início do ano como substituto de Xabi Alonso, Arbeloa nunca conseguiu se firmar no comando do time merengue. Em sua estreia, contra o modesto Albacete, da segunda divisão, perdeu por 3 a 2 e acabou eliminado da Copa del Rey. Além disso, caiu nas quartas da Liga dos Campeões perdendo os dois jogos para o Bayern de Munique e está a seis pontos de distância do líder Barcelona no Campeonato Espanhol.