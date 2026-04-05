St. Pauli desperdiça oportunidade de se afastar do rebaixamento no Alemão

O St. Pauli desperdiçou uma oportunidade de se afastar da zona de rebaixamento no Campeonato Alemão ao empatar em 1 a 1 fora de casa com o Union Berlin neste domingo, pela 28ª rodada.

Mathias Pereira Lage (25') abriu o placar com um golaço no primeiro tempo para os visitantes, mas Andrej Ilic (52') deixou tudo igual após cobrança de escanteio na volta do intervalo.



O empate deixou o St. Pauli na antepenúltima posição da tabela, que leva ao playoff contra o rebaixamento, a seis rodadas do fim do campeonato.

O time de Hamburgo está dois pontos atrás do Colônia (15º), que no outro jogo disputado neste domingo empatou em 2 a 2 na visita ao Eintracht Frankfurt (7º).

*Por AFP