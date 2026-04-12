Union Berlin faz história ao nomear a primeira treinadora da Bundesliga

O Union Berlin nomeou Marie-Louise Eta como treinadora, tornando-se assim a primeira mulher a comandar um time da Bundesliga e também a primeira técnica de um clube da primeira divisão de uma das principais ligas europeias.

Após perder no sábado por 3 a 1 fora de casa para o lanterna Heidenheim, o Union Berlin demitiu o técnico Steffen Baumgart e anunciou a contratação de Eta, que aos 34 anos fazia parte da comissão técnica de Baumgart e assume o cargo até o final da temporada.

O clube da capital alemã venceu apenas duas partidas desde o Natal e está apenas sete pontos acima da zona de repescagem contra o rebaixamento.

Como jogadora do Turbine Potsdam, Eta conquistou a Liga dos Campeões em 2010, além de três títulos da Bundesliga.

Até agora, ela atuava como treinadora da equipe feminina sub-19 e, na semana passada, o clube berlinense anunciou que ela assumiria o comando do time feminino principal a partir da próxima temporada.

Embora já tenha havido mulheres que treinaram equipes masculinas, Eta é a primeira mulher a assumir um time masculino da primeira divisão em um dos grandes campeonatos da Europa.

Antes de Eta, a treinadora Sabrina Wittmann comandou o Ingolstadt FC (terceira divisão alemã) e a francesa Corinne Diacre dirigiu o Clermont de 2014 a 2017 na Ligue 2.

Eta fará sua estreia no banco de reservas do clube berlinense no próximo fim de semana contra o Wolfsburg, em uma partida decisiva na luta pela permanência na Bundesliga.

*com conteúdo da AFP