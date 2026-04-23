Giro Europeu: Stuttgart avança e vai pegar o Bayern na final da Copa da Alemanha

Nesta quinta-feira, com gol no final do jogo, o Stuttgart venceu o Freiburg de virada por 2 a 1, na Mercedes-Benz Arena, em Stuttgart, e avançou para a final da Copa da Alemanha. Agora, vai enfrentar o Bayern de Munique na decisão.

📋 Resumo do jogo

🔴STUTTGART 2 X 1 FREIBURG⚫

🏆 Competição: Semifinal da Copa da Alemanha

🏟️ Local: Mercedes-Benz Arena, em Stuttgart

📅 Data: 23 de abril de 2026 (quinta-feira)

⏰ Horário: 15h45 (de Brasília)

Gols

⚽Eggestein, aos 28' do 1ºT (Freiburg)

⚽Denis Undav, aos 25' do 2ºT (Stuttgart)

⚽Tiago Tomas, aos 15' do 2ºT (P) (Stuttgart)

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Próximos jogos

Stuttgart

Stuttgart x Werder Bremen (Campeonato Alemão)

Data e horário: 26 de abril de 2026 (domingo) 10h30

Local: Mercedes-Benz Arena, em Stuttgart

Freiburg

Borussia Dortmund x Freiburg (Campeonato Alemão)

Data e horário: 26 de abril de 2026 (domingo) 12h30

Local: Signal Iduna Park, em Dortmund

Campeonato Espanhol

Levante 2 x 0 Sevilla

Também nesta quinta-feira, pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol, o Levante venceu o Sevilla por 2 a 0. Os gols da partida foram marcador por Ivan Romero.

Mesmo com o triunfo, o Levante segue na penúltima posição da tabela, com 32 pontos somados. Já o Sevilla é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 34 pontos no 17º lugar.

Rayo Vallecano 1 x 0 Espanyol

No outro jogo válido pela La Liga, Sergio Camello anotou o único gol do jogo e garantiu a vitória do Rayo Vallecano diante do Espanyol. Agora, o Rayo é o 11º colocado, com 38 pontos, enquanto o Espanyol aparece logo abaixo, no 12º lugar, com a mesma pontuação.

Campeonato Português

Casa Pia 0 x 1 Braga

Pelo Campeonato Português, o Braga visitou o Casa Pia, no Estádio Municipal de Rio Maior, e saiu com a vitória por 1 a 0. O único gol do jogo foi marcado por Pau Victor.

Com o resultado, o Braga segue na quarta posição da tabela, com 56 pontos conquistados. Por sua vez, o Casa Pia aparece no 16º lugar, abrindo a zona de rebaixamento, com apenas 26 pontos.