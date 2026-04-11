Em casa, Dortmund perde do Leverkusen e fica mais longe da disputa pelo título alemão

Imagem ilustrativa para a matéria
Foto por INA FASSBENDER / AFP
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 11/04/2026 às 12:57

Neste sábado, o Borussia Dortmund sofreu sua terceira derrota no Campeonato Alemão. Pela 29ª rodada, o Dortmund foi superado pelo Bayer Leverkusen por 1 a 0, no Signal Iduna Park. Robert Andrich foi o autor do gol da partida.

Situação na tabela

Com a derrota, o Borussia permanece com 64 pontos na vice-liderança do Alemão e fica mais longe da disputa pelo título. O Bayern pode aumentar a distância na liderança para 12 pontos, caso vença o St. Pauli ainda neste sábado, a partir das 13h30 (de Brasília). Já o Leverkusen sobe para a quinta colocação, com 52 pontos somados.

📋 Resumo do jogo

⚫🟡 BORUSSIA DORTMUND 0 X 1 BAYER LEVERKUSEN⚪🔴

🏆 Competição: 29ª rodada do Campeonato Alemão
🏟️ Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)
📅 Data: 11 de abril de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 10h30 (de Brasília)

Gols

  • ⚽ Robert Andrich, aos 42 minutos do 1ºT (Leverkusen)

Como foi o jogo?

O Bayer Leverkusen abriu o placar aos 42 minutos do primeiro tempo. Após saída de bola ruim do Dortmund, Robert Andrich interceptou o passe de Bensebaini e finalizou forte de fora da área para colocar o Leverkusen na frente.

Na segunda parte da partida, o Dortmund foi para o ataque, mas não foi eficaz para empatar o confronto. Destaque no jogo, Kobel, goleiro do Borussia, fez grande segundo tempo e impediu que o Leverkusen ampliasse o marcador.

Próximos jogos

Borussia Dortmund

  • Borussia Dortmund x Hoffenheim | Campeonato Alemão
    Data e horário: 18 de abril (sábado), às 10h30 (de Brasília)
    Local: PreZero Arena, em Sinsheim (ALE)

Bayer Leverkusen

  • Bayer Leverkusen x Augsburg | Campeonato Alemão
    Data e horário: 18 de abril (sábado), às 10h30 (de Brasília)
    Local: Bay Arena, em Leverkusen (ALE)

Outros resultados deste sábado

  • Heidenheim 3 x 1 Union Berlin 
  • RB Leipzig 1 x 0 Borussia M’gladbach 
  • Wolfsburg 1 x 2 Frankfurt 

Conteúdo Patrocinado