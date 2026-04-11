Em casa, Dortmund perde do Leverkusen e fica mais longe da disputa pelo título alemão

Neste sábado, o Borussia Dortmund sofreu sua terceira derrota no Campeonato Alemão. Pela 29ª rodada, o Dortmund foi superado pelo Bayer Leverkusen por 1 a 0, no Signal Iduna Park. Robert Andrich foi o autor do gol da partida.
Der BVB unterliegt Bayer Leverkusen in einer Partie, in der der Fußball im zweiten Durchgang in den Hintergrund rückte.
— Borussia Dortmund (@BVB) April 11, 2026
Situação na tabela
Com a derrota, o Borussia permanece com 64 pontos na vice-liderança do Alemão e fica mais longe da disputa pelo título. O Bayern pode aumentar a distância na liderança para 12 pontos, caso vença o St. Pauli ainda neste sábado, a partir das 13h30 (de Brasília). Já o Leverkusen sobe para a quinta colocação, com 52 pontos somados.
Veja também:
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
Resumo do jogo
BORUSSIA DORTMUND 0 X 1 BAYER LEVERKUSEN⚪🔴
Competição: 29ª rodada do Campeonato Alemão
Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)
Data: 11 de abril de 2026 (sábado)
Horário: 10h30 (de Brasília)
Gols
- Robert Andrich, aos 42 minutos do 1ºT (Leverkusen)
Como foi o jogo?
O Bayer Leverkusen abriu o placar aos 42 minutos do primeiro tempo. Após saída de bola ruim do Dortmund, Robert Andrich interceptou o passe de Bensebaini e finalizou forte de fora da área para colocar o Leverkusen na frente.
Na segunda parte da partida, o Dortmund foi para o ataque, mas não foi eficaz para empatar o confronto. Destaque no jogo, Kobel, goleiro do Borussia, fez grande segundo tempo e impediu que o Leverkusen ampliasse o marcador.
Próximos jogos
Borussia Dortmund
- Borussia Dortmund x Hoffenheim | Campeonato Alemão
Data e horário: 18 de abril (sábado), às 10h30 (de Brasília)
Local: PreZero Arena, em Sinsheim (ALE)
Bayer Leverkusen
- Bayer Leverkusen x Augsburg | Campeonato Alemão
Data e horário: 18 de abril (sábado), às 10h30 (de Brasília)
Local: Bay Arena, em Leverkusen (ALE)
Outros resultados deste sábado
- Heidenheim 3 x 1 Union Berlin
- RB Leipzig 1 x 0 Borussia M’gladbach
- Wolfsburg 1 x 2 Frankfurt