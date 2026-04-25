Campeão antecipado, Bayern vence o Mainz em virada histórica pelo Alemão

De uma desvantagem de 3 a 0 no intervalo a uma vitória final por 4 a 3 fora de casa, contra o Mainz: o Bayern de Munique, matematicamente campeão do Campeonato Alemão desde o último domingo, viveu fortes emoções no duelo da 31ª rodada da Bundesliga.



Às vésperas da crucial visita de terça-feira ao Paris Saint-Germain, pelo jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões, o técnico Vincent Kompany promoveu um intenso rodízio no elenco, já com o pensamento na viagem à capital francesa.

O Mainz soube aproveitar a situação e, antes mesmo da marca dos 30 minutos, já havia aberto o placar com gols de Dominik Kohr e Paul Nebel, ampliando a vantagem para 3 a 0 nos acréscimos do primeiro tempo, graças ao atacante surinamês Sheraldo Becker.

Tudo parecia indicar que os bávaros sofreriam uma derrota humilhante. No entanto, a equipe acordou após o intervalo e conseguiu a virada.

"O que deu errado no primeiro tempo? Tudo. Mas, na segunda etapa, nós realmente lutamos", observou Kompany.

Efeito Kane

Harry Kane e Michael Olise, que começaram no banco de reservas, entraram na partida no início do segundo tempo, enquanto Jamal Musiala entrou no segundo tempo. Todos os três foram decisivos para garantir a vitória.

O atacante senegalês Nicolas Jackson, ao cabecear para o gol um cruzamento de Konrad Laimer, deu início à virada, uma reação que prosseguiu 20 minutos depois com um chute de Olise, que entrou com efeito, rente à trave.

À medida que a partida entrava na reta final, o Bayern completou sua brilhante virada: primeiro com o gol de empate de Musiala e, finalmente, com o da vitória marcado por Kane pouco depois, selando o triunfo fora de casa.

Kane se aproxima de recorde histórico da Bundesliga

O atacante inglês, artilheiro isolado da Bundesliga, chegou assim ao seu 33º gol na temporada, ficando a apenas oito de igualar o recorde de gols em uma única edição do campeonato, detido pelo polonês Robert Lewandowski, que fez 41 gols na temporada 2020/21, também pelo Bayern.

Para Kane, não será fácil alcançar esse recorde, já que o Bayern tem três partidas a disputar antes do encerramento da temporada.

"Tendo já garantido o título, poderia-se pensar que o time não se importaria em perder por 3 a 0 ou 3 a 1, mas esse não é o nosso caso. Comemoramos como se tivéssemos acabado de escapar do rebaixamento", afirmou Kompany com orgulho ao final da partida.

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Objetivos do Bayern na reta final do campeonato

O Bayern tem agora 82 pontos e sua principal motivação para o restante da temporada da Bundesliga é tentar igualar o recorde de 91 pontos em uma única campanha, uma marca estabelecida pelo próprio time de Munique comandado por Jupp Heynckes na temporada 2012/2013.

Para alcançar esse feito, o time de Kompany precisa vencer seus três jogos restantes no campeonato: contra Heidenheim, Colônia e Wolfsburg.

A equipe já superou com folga o recorde de maior número de gols marcados em uma única temporada do Campeonato Alemão: atualmente, soma 113 gols, enquanto a marca anterior era de 101, estabelecida na temporada de 1971/1972, na era de Gerd Müller, Uli Hoeness e Franz Beckenbauer.

A vitória deste sábado foi a oitava do Bayern na temporada em que a equipe começou atrás no placar. Como visitante, o último revés do time no campeonato remonta a 14 de dezembro de 2024, exatamente em Mainz.

Desde então, o Bayern acumula uma sequência de 26 partidas consecutivas na Bundesliga sem derrotas jogando como visitante.

Leverkusen vence Colônia

Nos demais jogos deste sábado, o Bayer Leverkusen garantiu uma vitória por 2 a 1 no clássico fora de casa contra o Colônia, graças a dois gols do atacante tcheco Patrik Schick, mantendo vivas suas esperanças de se classificar para a próxima Liga dos Campeões.

Agora, a equipe está um ponto à frente do Hoffenheim, que visita o Hamburgo na última partida do dia, e a apenas um do último time atualmente na zona de classificação para a Champions, o Stuttgart, que recebe o Werder Bremen no domingo.

O lanterna Heidenheim continua lutando contra o rebaixamento após vencer um rival direto, o St. Pauli, por 2 a 1.

Nos outros dois jogos do dia, Augsburg e Eintracht Frankfurt empataram em 1 a 1 e Wolfsburg e Borussia Mönchengladbach ficaram no 0 a 0.



*Por AFP