Bayern quebra recordes e se aproxima do título do Campeonato Alemão

O Bayern de Munique goleou o St. Pauli por 5 a 0 no sábado, quebrando um recorde de gols na Bundesliga que durava 54 anos e ficando a um passo do seu 35º título.
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— FC Bayern München (@FCBayern) April 11, 2026
O gol de Leon Goretzka aos 53 minutos, o segundo do Bayern na partida, elevou o total para 102 na liga nesta temporada, superando a marca anterior estabelecida pelos gigantes bávaros em 1971-72.
O artilheiro Harry Kane começou no banco de reservas, mas Jamal Musiala, Michael Olise, Nicolas Jackson e Raphael Guerreiro também marcaram, e o Bayern abriu 12 pontos de vantagem sobre o Borussia Dortmund, que perdeu para o Bayer Leverkusen mais cedo no sábado.
Com cinco jogos restantes na temporada, o atual campeão Bayern pode garantir o título já na próxima semana, em casa, contra o Stuttgart.
Pensando no jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, na quarta-feira, o Bayern deixou Kane, Luis Díaz, Dayot Upamecano e Jonathan Tah no banco de reservas. A falta de poder de fogo pouco importou, já que Musiala colocou os visitantes em vantagem aos nove minutos de jogo.
No início do segundo tempo, Goretzka desviou a bola para o fundo da rede, superando um recorde estabelecido pelos bávaros há mais de meio século, com um time que contava com lendas do clube como Franz Beckenbauer e Gerd Müller.
Olise ampliou o placar um minuto depois. Jackson, substituto de Kane, também marcou, e Guerreiro fechou o placar no final da partida, elevando o recorde para 105 gols.
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Andrich afunda o Dortmund
Robert Andrich marcou um golaço de longa distância no final do primeiro tempo, e o Leverkusen se tornou apenas o segundo time a derrotar o Dortmund no campeonato nesta temporada, com uma vitória por 1 a 0 fora de casa.
O Dortmund, cujas duas derrotas anteriores nesta temporada foram contra o Bayern, permanece oito pontos à frente na segunda colocação, apesar de sua sequência de quatro vitórias consecutivas ter chegado ao fim.
Um dia após estender seu contrato com o clube até 2031, Nico Schlotterbeck foi vaiado e assobiado pela torcida da casa em meio a rumores de que uma cláusula de rescisão para este verão havia sido inserida em seu contrato.
"Estamos muito felizes que o Schlotti tenha renovado", disse o zagueiro Waldemar Anton à DAZN. "Ele não merecia as vaias. Isso prejudica o time, todos nas arquibancadas precisam saber disso. É um absurdo e não é algo que podemos aceitar."
Sob o comando do técnico Niko Kovac, o Dortmund mostrou-se estoico e avesso a riscos, apresentando um ataque incomumente fluido na primeira meia hora, mas Andrich abriu o placar para os visitantes com facilidade.
O meia alemão interceptou um passe de Ramy Bensebaini, dominou a bola e chutou rasteiro no canto, sem chances para o goleiro do Dortmund, Gregor Kobel.
A melhor chance do Dortmund surgiu a sete minutos do fim, quando Serhou Guirassy recebeu um passe de Carney Chukwuemeka e acertou a parte inferior do travessão.
RB Leipzig x Borussia Mönchengladbach
O gol de Yan Diomande aos 81 minutos aumentou as esperanças do RB Leipzig de terminar entre os quatro primeiros, garantindo a vitória por 1 a 0 em casa sobre o Borussia Mönchengladbach.
O gol de Diomande no final da partida colocou o Leipzig em terceiro lugar, três pontos à frente do Stuttgart, que enfrenta o Hamburgo em casa no domingo, com o Leverkusen um ponto atrás, em quinto.
O gol deu continuidade à impressionante temporada de estreia do jogador de 19 anos na Bundesliga, na qual ele já marcou 11 vezes.
O capitão do Leipzig, David Raum, elogiou o jovem ponta, chamando-o de "um jogador com potencial de classe mundial".
Os ultras do Gladbach exibiram uma faixa direcionada ao jogador formado na base e capitão Rocco Reitz, que se juntará ao Leipzig no verão, com os dizeres: "Quem quer o que está aqui nunca poderá ser nosso capitão".
Wolfsburg x Frankfurt
Em outro jogo, o Wolfsburg perdeu por 2 a 1 em casa para o Eintracht Frankfurt e se aproximou ainda mais do rebaixamento.
Gols de Oscar Hojlund e Arnaud Kalimuendo deixaram o Wolfsburg, penúltimo colocado, que venceu apenas uma vez em 14 jogos em 2026, a seis pontos da zona de segurança.
Heidenheim x Union Berlin
O lanterna Heidenheim manteve vivas suas tênues esperanças de escapar do rebaixamento com uma vitória por 3 a 1 em casa sobre o Union Berlin. A vitória, a primeira do Heidenheim desde o início de dezembro, deixou o time a dois pontos do Wolfsburg e a oito do Colônia, quarto colocado na zona de rebaixamento.
*Conteúdo produzido pela AFP