São José, Treze e Imperatriz sobem à Série C em dia de confusão e viradas

Neste domingo, três times conquistaram o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro ao vencerem seus confrontos nas quartas de final da Série D. São José-RS e Treze-PB venceram Linense-SP e Caxias-RS e subiram no tempo regulamentar. No último jogo do dia, o Imperatriz-MA perdeu fora de casa para o Manaus-AM, mas conquistou o acesso na disputa por pênaltis.

As três equipes comemoram o acesso à Série C, mas a Série D ainda não acabou. As três equipes que avançaram disputam as semifinais da competição a partir do próximo fim de semana em busca do título. Ainda nesta segunda-feira, às 19 horas (de Brasília), Campinense-PB e Ferroviário-CE disputam a última vaga nas semifinais e na Série C.

São José vence Linense em casa e conquista acesso

No primeiro jogo deste domingo, o São José-RS recebeu o Linense-SP depois de perder o jogo de ida por 1 a 0. Precisando de uma vitória simples para levar a decisão para os pênaltis, o time gaúcho foi além e venceu por 2 a 0, com ambos os gols no segundo tempo, e garantiu vaga na Série C do Campeonato Brasileiro em 2018.

Com a vantagem adquirida na partida de ida, o Linense entrou em campo tentando apenas se defender. O São José, por outro lado, buscou o ataque o tempo todo, mas demonstrou nervosismo e facilitou a vida da equipe paulista, que conseguiu segurar o placar zerado até o intervalo.

A história foi outra na etapa complementar. Logo aos quatro minutos, Everton, lateral esquerdo do São José, sofreu pênalti e, na cobrança, o goleiro Fabio abriu o placar e igualou o agregado em 1 a 1. O gol do acesso veio aos 28 minutos, quando Kelvin cruzou na área e o camisa 9 Márcio cabeceou para fazer 2 a 0. O Linense teve chances de marcar nos últimos minutos, mas não aproveitou e ficará na Série D em 2019.

Em jogo marcado por confusão, Treze vira em Caxias e estará na Série C

O jogo mais emocionante do dia aconteceu em Caxias, onde o time local jogava pelo empate contra o Treze-PB para chegar às semifinais e subir para a Série C. Os gaúchos até saíram na frente, mas não conseguiram segurar a vantagem, sofreram a virada e acabaram derrotados por 3 a 1.

Aos 16 minutos, o Caxias, já em vantagem, abriu o placar com Júnior Alves em cobrança de escanteio e se colocou em condições muito favoráveis para o acesso. Mesmo em desvantagem e jogando fora de casa, o Treze não desanimou e empatou a partida aos 33 minutos, quando Marcelinho Paraíba cobrou escanteio e Brumati cabeceou para decretar o placar do primeiro tempo de 1 a 1.

Na segunda etapa, o Treze precisou de apenas dois minutos para virar a partida. Após grande troca de passes da equipe paraibana, Carlos Copetti fez 2 a 1 no placar. O resultado levava a disputa para as penalidades máximas, mas o time ainda sacramentou o acesso aos 39 minutos, quando, em contra-ataque rápido, Dedé driblou o goleiro Glédson e fez 3 a 1 no placar.

Logo após o terceiro gol trezeano, comemorado em frente à arquibancada atrás do gol, começou uma confusão generalizada, com os jogadores do Caxias partindo para cima dos atletas do Treze. Com o tumulto, a arbitragem decidiu que não havia condições para o prosseguimento da partida e, com o acesso do Treze praticamente confirmado, encerrou a partida.

Manaus vence em campo, mas Imperatriz vence nos pênaltis e sobe

No último jogo do domingo, o Manaus-AM recebeu o Imperatriz-MA após perder o primeiro jogo por 1 a 0, no Maranhão. No tempo regulamentar, a equipe do Amazonas conseguiu reverter a desvantagem e venceu por 2 a 1, levando a decisão para os pênaltis. Nas penalidades, o time do Maranhão levou a melhor, venceu por 3 a 2 e garantiu o acesso à Série C e a vaga nas semifinais.

A partida começou com muita intensidade e, logo aos três minutos, o Imperatriz abriu o placar com Eloir em cobrança de escanteio. O gol dava vantagem confortável aos donos da casa, mas a vantagem durou apenas três minutos, já que o Manaus empatou aos seis minutos com Nena, também em escanteio. O gol foi o último do primeiro tempo, que terminou empatado em 1 a 1, resultado que dava o acesso aos visitantes.

A etapa complementar não teve o começo da primeira e viu apenas um gol. Aos 21 minutos, o Manaus conseguiu a virada novamente na bola aérea. Após cruzamento de Rossini, Nena cabeceou para boa defesa de Jean e Derlan concluiu para o gol no rebote, fechando o placar da partida, que foi para os pênaltis.

Nas penalidades máximas, brilhou a estrela do goleiro Jean. O arqueiro do Imperatriz defendeu três dos cinco pênaltis do Manaus e colocou sua equipe, que desperdiçou duas cobranças, na Série C e nas semifinais da Série D.

Todos os jogos de volta das quartas de final da Série D

Domingo

São José-RS 2 x 0 Linense-SP (2 x 1 no placar agregado)

Caxias-RS 1 x 3 Treze-PB (2 x 3 no placar agregado)

Manaus-AM 2 (2) x (3) 1 Imperatriz-MA (2 x 2 no placar agregado)

Segunda-feira

19h00: Campinense-PB x Ferroviário-CE (2 x 3 no jogo de ida)