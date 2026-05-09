Portuguesa é superada pelo Madureira e perde a primeira pela Série D

A Portuguesa perdeu sua invencibilidade na Série D do Campeonato Brasileiro na tarde deste sábado. No Estádio Aniceto Moscoso, o time rubro-verde acabou derrotado por 1 a 0 pelo Madureira, pela sexta rodada.
Situação na tabela
Com 11 pontos, a Portuguesa lidera o Grupo A13, mas pode ser ultrapassada por Água Santa (9) e Portuguesa-RJ (8), que duelam neste domingo, no Luso-Brasileiro. Já o Madureira pula para a quarta colocação, com sete pontos.
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
📋 Resumo do jogo
🔵 MADUREIRA 1 x 0 PORTUGUESA ⚪
🏆 Competição: Campeonato Brasileiro - Série D - 6ª rodada
🏟️ Local: Estádio Aniceto Moscoso, Rio de Janeiro
📅 Data: 9 de maio de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
GOL
- ⚽ Cauã Coutinho, aos 39' do 2ºT (Madureira)
O gol do jogo
O Madureira marcou o único gol do jogo aos 39 minutos da segunda etapa. Celsinho cobrou falta e, em uma saída errada do goleiro João Paulo, Cauã Coutinho cabeceou a bola para o fundo da rede.
Próximos jogos
Madureira
- Jogo: América-RJ x Madureira
- Competição: Campeonato Brasileiro - Série D - 7ª rodada
- Data e horário: 16 de maio de 2026 (sábado), às 15h (de Brasília)
- Local: Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ)
Portuguesa
- Jogo: Portuguesa x Água Santa
- Competição: Campeonato Brasileiro - Série D - 7ª rodada
- Data e horário: 16 de maio de 2026 (sábado), às 16h (de Brasília)
- Local: Estádio do Canindé, em São Paulo (SP)
Mais resultados
Série D
- Blumenau EC 0 x 0 Independente-PR
- IAPE 1 x 2 Parnahyba
- Maracanã 1 x 1 Sampaio Corrêa
- Aparecidense 2 x 1 Brasiliense
- Capital 1 x 0 Mixto
- Ceilândia 0 x 1 Operário-MT
- Tirol/CEFAT 1 x 0 Altos
- Betim 0 x 0 CRAC
- Porto-BA 1 x 2 Real Noroeste
- Pouso Alegre 3 x 0 América-RJ
- Serra Branca 0 x 0 Lagarto