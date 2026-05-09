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Portuguesa é superada pelo Madureira e perde a primeira pela Série D

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Foto: Wanderson Colino / MEC
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 09/05/2026 às 19:06

A Portuguesa perdeu sua invencibilidade na Série D do Campeonato Brasileiro na tarde deste sábado. No Estádio Aniceto Moscoso, o time rubro-verde acabou derrotado por 1 a 0 pelo Madureira, pela sexta rodada.

Situação na tabela

Com 11 pontos, a Portuguesa lidera o Grupo A13, mas pode ser ultrapassada por  Água Santa (9) e Portuguesa-RJ (8), que duelam neste domingo, no Luso-Brasileiro. Já o Madureira pula para a quarta colocação, com sete pontos.

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📋 Resumo do jogo

🔵 MADUREIRA 1 x 0 PORTUGUESA ⚪

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro - Série D - 6ª rodada
🏟️ Local: Estádio Aniceto Moscoso, Rio de Janeiro
📅 Data: 9 de maio de 2026 (sábado)
Horário: 16h (de Brasília)

GOL

  • ⚽ Cauã Coutinho, aos 39' do 2ºT (Madureira)

O gol do jogo

O Madureira marcou o único gol do jogo aos 39 minutos da segunda etapa. Celsinho cobrou falta e, em uma saída errada do goleiro João Paulo, Cauã Coutinho cabeceou a bola para o fundo da rede.

Próximos jogos

Madureira

  • Jogo: América-RJ x Madureira
  • Competição: Campeonato Brasileiro - Série D - 7ª rodada
  • Data e horário: 16 de maio de 2026 (sábado), às 15h (de Brasília)
  • Local: Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ)

Portuguesa

  • Jogo: Portuguesa x Água Santa
  • Competição: Campeonato Brasileiro - Série D - 7ª rodada
  • Data e horário: 16 de maio de 2026 (sábado), às 16h (de Brasília)
  • Local: Estádio do Canindé, em São Paulo (SP)

Mais resultados

Série D

  • Blumenau EC 0 x 0 Independente-PR
  • IAPE 1 x 2 Parnahyba
  • Maracanã 1 x 1 Sampaio Corrêa
  • Aparecidense 2 x 1 Brasiliense
  • Capital 1 x 0 Mixto
  • Ceilândia 0 x 1 Operário-MT
  • Tirol/CEFAT 1 x 0 Altos
  • Betim 0 x 0 CRAC
  • Porto-BA 1 x 2 Real Noroeste
  • Pouso Alegre 3 x 0 América-RJ
  • Serra Branca 0 x 0 Lagarto

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