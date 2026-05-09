Portuguesa é superada pelo Madureira e perde a primeira pela Série D

A Portuguesa perdeu sua invencibilidade na Série D do Campeonato Brasileiro na tarde deste sábado. No Estádio Aniceto Moscoso, o time rubro-verde acabou derrotado por 1 a 0 pelo Madureira, pela sexta rodada.

Situação na tabela

Com 11 pontos, a Portuguesa lidera o Grupo A13, mas pode ser ultrapassada por Água Santa (9) e Portuguesa-RJ (8), que duelam neste domingo, no Luso-Brasileiro. Já o Madureira pula para a quarta colocação, com sete pontos.

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📋 Resumo do jogo

🔵 MADUREIRA 1 x 0 PORTUGUESA ⚪

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro - Série D - 6ª rodada

🏟️ Local: Estádio Aniceto Moscoso, Rio de Janeiro

📅 Data: 9 de maio de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

GOL

⚽ Cauã Coutinho, aos 39' do 2ºT (Madureira)

O gol do jogo

O Madureira marcou o único gol do jogo aos 39 minutos da segunda etapa. Celsinho cobrou falta e, em uma saída errada do goleiro João Paulo, Cauã Coutinho cabeceou a bola para o fundo da rede.

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: 16 de maio de 2026 (sábado), às 16h (de Brasília) Local: Estádio do Canindé, em São Paulo (SP)

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