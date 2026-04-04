Fora de casa, Portuguesa empata com Portuguesa-RJ na estreia da Série D

A Portuguesa estreou com empate na Série D do Campeonato Brasileiro. Enfrentando a Portuguesa-RJ, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, o duelo terminou empatado em 1 a 1. Lohan abriu o placar para os cariocas, enquanto Cadorini fez o gol dos paulistas.
Situação da tabela
Com o empate, as duas equipes começaram com um ponto no Grupo A13. Os dois times dividem a terceira colocação, atrás de Água Santa e Pouso Alegre. Os quatro melhores avançam à próxima fase.
📋 Resumo do jogo
🟢🔴 PORTUGUESA-RJ 1 x 1 PORTUGUESA🟢⚪
🏆 Competição: Campeonato Brasileiro Série D (1ª rodada)
🏟️ Local: Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)
📅 Data: 4 de abril de 2026 (sábado)
⏰ Horário: às 19h (de Brasília)
Gols:
- ⚽ Lohan, aos 0' do 1ºT (Portuguesa-RJ)
- ⚽ Cadorini, aos 30' do 1ºT (Portuguesa)
Ver essa foto no Instagram
Como foi o jogo?
A primeira etapa começou agitada no Estádio Luso-Brasileiro. Após a saída de bola, aos 10 segundos de jogo, Lenon cruzou para Lohan, que cabeceou no canto e abriu o placar. Atrás no placar, a Portuguesa começou a pressionar os adversários. Aos 30 minutos, a lusa paulista chegou ao empate: Denis chutou forte, Bruno fez grande defesa, mas, no rebote, Igor Torres cruzou para Cadorini, que, com o gol aberto, balançou as redes.
O jogo perdeu um pouco de ímpeto na etapa complementar. Apesar da Portuguesa ainda dominar as ações do jogo, forçando grandes defesas de Bruno, os paulistas não conseguiram chegar ao gol da vitória.
Próximos jogos
Portuguesa-RJ
- América-RJ x Portuguesa-RJ | 2ª rodada da Série D
- Data e hora: 11/04 (sábado), às 15h (de Brasília)
- Local: Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ)
Portuguesa
- Portuguesa x Pouso Alegre | 2ª rodada da Série D
- Data e hora: 11/04 (sábado), às 19h (de Brasília)
- Local: Canindé, em São Paulo (SP)
Veja todos os resultados da Série D deste sábado:
- Juazeirense 3 x 1 CSE
- IAPE 2 x 2 Maracanã
- Pouso Alegre 2 x 0 Madureira
- América-RN 2 x 0 Sousa
- Fluminense 1 x 1 Ferroviário
- Vitória-ES 0 x 1 Tombense
- Iguatu 0 x 0 Sampaio Corrêa
- Água Santa 4 x 0 América-RJ
- Aparecidense 0 x 2 Gama
- Tirol 1 x 2 Piauí
- Joinville 2 x 0 São Luiz
- Maguary 3 x 0 ABC
- Águia de Marabá 1 x 1 Trem
- Guaporé 1 x 0 Independência
- São José 0 x 3 Blumenau
- Manaus 1 x 0 GAS
- ASA 0 x 0 Jacuipense
- União Rondonópolis 0 x 1 Capital
- Maricá 2 x 1 Velo Clube
- Treze 3 x 0 Retrô
- Monte Roraima 0 x 1 Nacional
- Inhumas 1 x 2 Luverdense
- XV de Piracicaba 4 x 1 Nova Iguaçu
- Sampaio Corrêa-RJ 1 x 0 Noroeste
- Porto 3 x 2 Rio Branco
- Galvez 1 x 2 Araguaína
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp