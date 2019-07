Com “clima de guerra”, Caxias bate o Manaus e sai na frente pelo acesso

O clima de guerra pairou na quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série D, fase que vale o acesso á terceira divisão. Jogando no estádio Centenário, no Rio Grande do Sul, o Caxias abriu o placar com Michel no primeiro tempo e teve a chance de ampliar com Rafael Gava nos minutos finais da partida, mas o meia perdeu pênalti e o time gaúcho teve que se contentar com a vitória para cima do Manaus por 1 a 0.

Após a partida, a diretoria manauara emitiu um comunicado repreendendo o clima hostil na cidade. De acordo com a nota, a delegação do Manaus sofreu com foguetórios próximos ao hotel em que estavam hospedados, teve que lidar com ameaças e decidiu mudar a programação, passando a noite na capital gaúcha antes de voltar para o Amazonas.

Com o resultado, o Falcão Grená joga por uma simples empate no duelo da volta para avançar à semifinal e confirmar o retorno à terceira divisão. A partida está marcada para o próximo sábado, ás 16 horas (de Brasília), na Arena Amazônia.

Confira a nota emitida pelo Manaus na íntegra:

O Manaus Futebol Clube informa que, devido às ameaças sofridas antes, durante e após a partida em Caxias do Sul (RS), diante do Caxias, em duelo válido pelas quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, alterou toda sua programação pós-jogo. A delegação, que antes iria dormir no hotel em que está hospedada, agora pernoitará na capital gaúcha.

diretoria esmeraldina lamenta o clima de guerra que se instaurou em Caxias do Sul, principalmente desde a última madrugada, em que houve foguetório, explosão de bombas e até disparo de alarmes nos arredores do hotel onde a delegação se hospedou desde a última sexta-feira (12).