Rival do Corinthians, Barra vence Figueirense e entra no G8 da Série C

Rival do Corinthians na Copa do Brasil, o Barra venceu o Figueirense por 3 a 0 nesta segunda-feira, pela quinta rodada da Série C, no Estádio Orlando Scarpelli. Marcelinho, Tetê e Cléo Silva marcaram os gols da vitória na segunda etapa.
Situação da tabela
Com a vitória, o Barra chega aos oito pontos e assume a sexta colocação do campeonato, entrando no G8. Já o Figueirense segue com quatro pontos e estaciona na 17ª posição.
📋 Resumo do jogo
⚫ FIGUEIRENSE 0 x 3 BARRA
🏆 Competição: Brasileirão Série C - Rodada 5
🏟️ Local: Estádio Orlando Scarpelli, Florianópolis (SC)
📅 Data: 04 de maio de 2026 (segunda-feira)
⏰ Horário: 20h (de Brasília)
Gols
- ⚽ Marcelinho, aos 22' do 2ºT (Barra)
- ⚽ Tetê, aos 40' do 2ºT (Barra)
- ⚽ Cléo Silva, aos 45' do 2ºT (Barra)
Como foi o jogo
Aos 22 minutos do segundo tempo, Fábio cruzou rasteiro para Marcelinho escorar com oportunismo e abrir o placar. O Figueirense respondeu aos 25, por meio de Lucas Alves, que finalizou de dentro da área para boa defesa do goleiro Ewerton.
Aos 40, Tetê emendou um lindo voleio de fora da área e acertou o ângulo para marcar o segundo do Barra. Cinco minutos depois, Cléo Silva fez bonita jogada individual, driblou dois marcadores e liquidou o confronto.
Próximos jogos
Figueirense
⚔️ Jogo: Amazonas x Figueirense
🏆 Competição: Brasileirão Série C - Rodada 6
📅 Data: 10 de maio de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 17h (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Municipal Carlos Zamith, Manaus (AM)
Barra
⚔️ Jogo: Barra x Caxias
🏆 Competição: Brasileirão Série C - Rodada 6
📅 Data: 10 de maio de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 17h (de Brasília)
🏟️ Local: Arena Barra FC, Itajaí (SC)
Mais resultados da Série C nesta segunda-feira
- Floresta 1 x 2 Maranhão