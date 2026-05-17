Paysandu é derrotado pelo Caxias e perde invencibilidade na Série C

O Paysandu sofreu sua primeira derrota pela Série C do Campeonato Brasileiro na tarde deste domingo. No Estádio Centenário, o time paraense perdeu por 2 a 0 para o Caxias, pela sétima rodada.

Situação na tabela

Com 14 pontos, o Paysandu permanece na liderança do torneio. Já a equipe de Caxias do Sul chega aos 11 pontos e pula para o sétimo lugar da Terceira Divisão.

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Resumo do jogo

🟣🔵 CAXIAS 2 x 0 PAYSANDU 🔵⚪

Competição: Campeonato Brasileiro - Série C - 7ª rodada

Local: Estádio Francisco Stédile, Caxias do Sul (RS)

Data: 17 de maio de 2026 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

GOL

Ravanelli, aos 22' do 1ºT (Caxias)

Ravanelli, aos 22' do 1ºT (Caxias) Salatiel, aos ' do 28ºT (Caxias)

Como foi a partida

O Caxias conseguiu sair na frente aos 22 da primeira etapa. Calyson cruzou na área e Ravanelli se antecipou à marcação para cabecear de forma certeira.

Já na segunda etapa, aos 28 minutos, Salatiel recebeu no bico da grande área e finalizou. A bola tocou na trave e entrou no fundo das redes do Paysandu.

Próximos jogos

Caxias

Jogo: Maranhão x Caxias

Maranhão x Caxias Competição : Campeonato Brasileiro - Série C - 8ª rodada

: Campeonato Brasileiro - Série C - 8ª rodada Data e horário : 23 de maio de 2026 (sábado), às 19h30 (de Brasília)

: 23 de maio de 2026 (sábado), às 19h30 (de Brasília) Local: Estádio Governador João Castelo, em São Luís (MA)

Paysandu

Jogo: Paysandu x Nacional

Paysandu x Nacional Competição : Copa Verde - Semifinal (ida)

: Copa Verde - Semifinal (ida) Data e horário : 20 de maio de 2026 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

: 20 de maio de 2026 (quarta-feira), às 19h (de Brasília) Local: Estádio Olímpico do Pará, em Belém (PA)

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