Paysandu é derrotado pelo Caxias e perde invencibilidade na Série C

O Paysandu sofreu sua primeira derrota pela Série C do Campeonato Brasileiro na tarde deste domingo. No Estádio Centenário, o time paraense perdeu por 2 a 0 para o Caxias, pela sétima rodada.
Situação na tabela
Com 14 pontos, o Paysandu permanece na liderança do torneio. Já a equipe de Caxias do Sul chega aos 11 pontos e pula para o sétimo lugar da Terceira Divisão.
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Resumo do jogo
🟣🔵 CAXIAS 2 x 0 PAYSANDU 🔵⚪
Competição: Campeonato Brasileiro - Série C - 7ª rodada
Local: Estádio Francisco Stédile, Caxias do Sul (RS)
Data: 17 de maio de 2026 (domingo)
Horário: 16h (de Brasília)
GOL
- Ravanelli, aos 22' do 1ºT (Caxias)
- Salatiel, aos ' do 28ºT (Caxias)
Como foi a partida
O Caxias conseguiu sair na frente aos 22 da primeira etapa. Calyson cruzou na área e Ravanelli se antecipou à marcação para cabecear de forma certeira.
Já na segunda etapa, aos 28 minutos, Salatiel recebeu no bico da grande área e finalizou. A bola tocou na trave e entrou no fundo das redes do Paysandu.
Próximos jogos
Caxias
- Jogo: Maranhão x Caxias
- Competição: Campeonato Brasileiro - Série C - 8ª rodada
- Data e horário: 23 de maio de 2026 (sábado), às 19h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Governador João Castelo, em São Luís (MA)
Paysandu
- Jogo: Paysandu x Nacional
- Competição: Copa Verde - Semifinal (ida)
- Data e horário: 20 de maio de 2026 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)
- Local: Estádio Olímpico do Pará, em Belém (PA)
Mais resultados
Série C
- Ferroviária 1 x 0 Brusque
Série D
- Central 0 x 0 Maguary
- Porto Velho 0 x 0 Guaporé
- Tuna Luso 2 x 1 Águia de Marabá
- América-RN 5 x 0 Club Laguna
- Alagoinhas 0 x 1 Jacuipense
- CSE 0 x 1 CSA
- CRAC 2 x 1 ABECAT
- Cianorte 1 x 0 Cascavel
- Brasil de Pelotas 0 x 0 São José-RS