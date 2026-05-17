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Paysandu é derrotado pelo Caxias e perde invencibilidade na Série C

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Foto: Vitor Soccol/S.E.R Caxias
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 17/05/2026 às 19:11

O Paysandu sofreu sua primeira derrota pela Série C do Campeonato Brasileiro na tarde deste domingo. No Estádio Centenário, o time paraense perdeu por 2 a 0 para o Caxias, pela sétima rodada.

Situação na tabela

Com 14 pontos, o Paysandu permanece na liderança do torneio. Já a equipe de Caxias do Sul chega aos 11 pontos e pula para o sétimo lugar da Terceira Divisão.

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📋 Resumo do jogo

🟣🔵 CAXIAS 2 x 0 PAYSANDU 🔵⚪

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro - Série C - 7ª rodada
🏟️ Local: Estádio Francisco Stédile, Caxias do Sul (RS)
📅 Data: 17 de maio de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)

GOL

  • ⚽ Ravanelli, aos 22' do 1ºT (Caxias)
  • ⚽ Salatiel, aos ' do 28ºT (Caxias)

Como foi a partida

O Caxias conseguiu sair na frente aos 22 da primeira etapa. Calyson cruzou na área e Ravanelli se antecipou à marcação para cabecear de forma certeira.

Já na segunda etapa, aos 28 minutos, Salatiel recebeu no bico da grande área e finalizou. A bola tocou na trave e entrou no fundo das redes do Paysandu.

Próximos jogos

Caxias

  • Jogo: Maranhão x Caxias
  • Competição: Campeonato Brasileiro - Série C - 8ª rodada
  • Data e horário: 23 de maio de 2026 (sábado), às 19h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Governador João Castelo, em São Luís (MA)

Paysandu

  • Jogo: Paysandu x Nacional
  • Competição: Copa Verde - Semifinal (ida)
  • Data e horário: 20 de maio de 2026 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)
  • Local: Estádio Olímpico do Pará, em Belém (PA)

Mais resultados

Série C

  • Ferroviária 1 x 0 Brusque

Série D

  • Central 0 x 0 Maguary
  • Porto Velho 0 x 0 Guaporé
  • Tuna Luso 2 x 1 Águia de Marabá
  • América-RN 5 x 0 Club Laguna
  • Alagoinhas 0 x 1 Jacuipense
  • CSE 0 x 1 CSA
  • CRAC 2 x 1 ABECAT
  • Cianorte 1 x 0 Cascavel
  • Brasil de Pelotas 0 x 0 São José-RS

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