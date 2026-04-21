Maringá é derrotado pelo Brusque e perde a primeira na Série C

Nesta segunda-feira, jogando em casa, o Maringá perdeu de 3 a 2 para o Brusque, pela terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, no Estádio Willie Davids.

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Situação da tabela

Com o resultado, o Maringá amarga sua primeira derrota na competição, perde o aproveitamento de 100% e cai para a quarta colocação, com seis pontos. Já o Brusque segue invicto, vai a sete e assume a terceira posição.

📋 Resumo do jogo

🟢🔵 MARINGÁ 2 X 3 BRUSQUE 🔴🟡🟢

🏆 Competição: Brasileirão Série C - Rodada 3

🏟️ Local: Estádio Willie Davids, Maringá (PR)

📅 Data: 20 de abril de 2026 (segunda-feira)

⏰ Horário: 20h (de Brasília)

Gols

⚽ Gazão, aos 7' do 1ºT (Brusque)

⚽ Macário, aos 26' do 1ºT (Brusque)

⚽ Gabriel Santos, aos 34' do 1ºT (Maringá)

⚽ Adrianinho, aos 6' do 2ºT (Brusque)

⚽ Bruno Cheron, aos 36' do 2ºT (Maringá)

Como foi o jogo

Com apenas cinco minutos de jogo, Peterson foi derrubado na área pelo goleiro Tony e o árbitro apontou pênalti para o Brusque. Gazão foi para a batida e abriu o placar para os visitantes, aos sete. Aos 26, Adrianinho acionou Macário que, na pequena área, chegou de carrinho para ampliar.

Ainda no primeiro tempo, aos 34, após escanteio cobrado por Guilherme Pira, Gabriel Santos subiu para cabecear e descontar para o Maringá. Na etapa complementar, Adrianinho recebeu lançamento longo de Alisson Cassiano e finalizou na direção de Tony, que não conseguiu fazer a defesa e permitiu o terceiro gol do Brusque, aos seis.

O Maringá chegou a diminuir novamente aos 36, com Bruno Cheron, que cabeceou na área adversária e contou com o desvio na defesa para marcar. Apesar da pressão final, os donos da casa não conseguiram chegar ao empate.

Próximos jogos

🟢🔵 Maringá 🔵🟢

⚔️ Jogo: Ituano x Maringá

🏆 Competição: Brasileirão Série C - Rodada 4

📅 Data: 26 de abril de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 19h (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Novelli Júnior, Itu (SP)

🔴🟡🟢 Brusque 🟢🟡🔴

⚔️ Jogo: Brusque x Confiança

🏆 Competição: Brasileirão Série C - Rodada 4

📅 Data: 25 de abril de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 17h (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Augusto Bauer, Brusque (SC)

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