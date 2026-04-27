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Ituano goleia o Maringá e entra no G8 da Série C

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Foto: Henrique César / Ituano
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 26/04/2026 às 21:16

O Ituano venceu o Maringá por 4 a 1 neste domingo, pela quarta rodada da Série C do Brasileirão, no Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).

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Situação da tabela

Com a vitória, o Ituano vai a sete pontos e assume a sexta colocação do campeonato, entrando no G8, zona de classificação à próxima fase. Já o Maringá segue com seis pontos e é o oitavo.

📋 Resumo do jogo 

🔴⚫ITUANO 4 X 1 MARINGÁ🟢🔵

🏆 Competição: Brasileirão Série c - Rodada 4
🏟️ Local: Estádio Novelli Júnior, Itu (SP)
📅 Data: 26 de abril de 2026 (domingo)
Horário: 19h (de Brasília)

Gols

  • ⚽ Léo Passos, aos 26' do 1ºT (Ituano)
  • ⚽ Gabriel Razera, aos 43' do 1ºT (Ituano)
  • ⚽ Gabriel Razera, aos 24' do 2ºT (Ituano)
  • ⚽ Lucas Stefanello, aos 34' do 2ºT (Ituano)
  • ⚽ Rafael, aos 39' do 2ºT (Maringá)

Como foi o jogo 

Aos 26 minutos de jogo, Léo Passos recebeu cruzamento na área e, de cabeça, abriu o placar para o Ituano. Aos 43, Guilherme Dal Pian cruzou e Gabriel Razera subiu para, novamente de cabeça, ampliar. 

Na segunda etapa, os donos da casa ampliaram aos 24 com Razera, que, da entrada da área, bateu para fazer o terceiro. Aos 34, Lucas Stefanello aproveitou erro na saída de jogo do Maringá e fez o quarto. Rafael ainda chegou a diminuir para os visitantes, aos 39.

Próximos jogos

🔴⚫Ituano⚫🔴

⚔️ Jogo: Ferroviária x Ituano
🏆 Competição: Paulistão Série A2 - Semifinal
📅 Data: 30 de abril de 2026 (quinta-feira)
Horário: 19h (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Fonte Luminosa, Araraquara (SP)

🟢🔵Maringá🔵🟢

⚔️ Jogo: Maringá x Itabaiana
🏆 Competição: Brasileirão Série C - Rodada 5
📅 Data: 3 de maio de 2026 (domingo)
Horário: 19h (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Willie Davids, Maringá (PR)

Mais resultados da Série C neste domingo

  • Santa Cruz 1 x 0 Amazonas
  • Anápolis 3 x 1 Figueirense
  • Barra 2 x 2 Inter de Limeira

Resultados da Série D neste domingo

  • Maguary 0 x 2 Central
  • Guarany 0 x 1 São Luiz
  • Oratório 0 x 2 Trem
  • Juazeirense 1 x 0 ASA
  • Araguaína 1 x 1 Independência
  • Brasiliense 1 x 1 Gama
  • Parnahyba 1 x 0 Sampaio Corrêa
  • Atlético-CE 0 x 2 Ferroviário
  • Club Laguna 0 x 1 América-RN
  • Decisão 3 x 2 Retrô
  • Jacuipense 1 x 0 Atlético de Alagoinhas
  • Rio Branco 2 x 0 Real Noroeste
  • Portuguesa-RJ 2 x 0 Pouso Alegre
  • Cascavel 0 x 1 Cianorte
  • Azuriz 0 x 1 Independente-PR
  • União Rondonópolis 2 x 1 Operário-MT
  • Piauí 3 x 1 Altos
  • Monte Roraima 0 x 0 GAS
  • Humaitá 0 x 1 Galvez
  • Ivinhema 2 x 0 Operário-MS

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