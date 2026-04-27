Ituano goleia o Maringá e entra no G8 da Série C

O Ituano venceu o Maringá por 4 a 1 neste domingo, pela quarta rodada da Série C do Brasileirão, no Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).

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Situação da tabela

Com a vitória, o Ituano vai a sete pontos e assume a sexta colocação do campeonato, entrando no G8, zona de classificação à próxima fase. Já o Maringá segue com seis pontos e é o oitavo.

📋 Resumo do jogo

🔴⚫ ITUANO 4 X 1 MARINGÁ 🟢🔵

🏆 Competição: Brasileirão Série c - Rodada 4

🏟️ Local: Estádio Novelli Júnior, Itu (SP)

📅 Data: 26 de abril de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 19h (de Brasília)

Gols

⚽ Léo Passos, aos 26' do 1ºT (Ituano)

⚽ Gabriel Razera, aos 43' do 1ºT (Ituano)

⚽ Gabriel Razera, aos 24' do 2ºT (Ituano)

⚽ Lucas Stefanello, aos 34' do 2ºT (Ituano)

⚽ Rafael, aos 39' do 2ºT (Maringá)

Como foi o jogo

Aos 26 minutos de jogo, Léo Passos recebeu cruzamento na área e, de cabeça, abriu o placar para o Ituano. Aos 43, Guilherme Dal Pian cruzou e Gabriel Razera subiu para, novamente de cabeça, ampliar.

Na segunda etapa, os donos da casa ampliaram aos 24 com Razera, que, da entrada da área, bateu para fazer o terceiro. Aos 34, Lucas Stefanello aproveitou erro na saída de jogo do Maringá e fez o quarto. Rafael ainda chegou a diminuir para os visitantes, aos 39.

Próximos jogos

🔴⚫ Ituano ⚫🔴

⚔️ Jogo: Ferroviária x Ituano

🏆 Competição: Paulistão Série A2 - Semifinal

📅 Data: 30 de abril de 2026 (quinta-feira)

⏰ Horário: 19h (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Fonte Luminosa, Araraquara (SP)

🟢🔵 Maringá 🔵🟢

⚔️ Jogo: Maringá x Itabaiana

🏆 Competição: Brasileirão Série C - Rodada 5

📅 Data: 3 de maio de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 19h (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Willie Davids, Maringá (PR)

Mais resultados da Série C neste domingo

Santa Cruz 1 x 0 Amazonas

Anápolis 3 x 1 Figueirense

Barra 2 x 2 Inter de Limeira

Resultados da Série D neste domingo