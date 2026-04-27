Ituano goleia o Maringá e entra no G8 da Série C

O Ituano venceu o Maringá por 4 a 1 neste domingo, pela quarta rodada da Série C do Brasileirão, no Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
Situação da tabela
Com a vitória, o Ituano vai a sete pontos e assume a sexta colocação do campeonato, entrando no G8, zona de classificação à próxima fase. Já o Maringá segue com seis pontos e é o oitavo.
📋 Resumo do jogo
🔴⚫ITUANO 4 X 1 MARINGÁ🟢🔵
🏆 Competição: Brasileirão Série c - Rodada 4
🏟️ Local: Estádio Novelli Júnior, Itu (SP)
📅 Data: 26 de abril de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 19h (de Brasília)
Gols
- ⚽ Léo Passos, aos 26' do 1ºT (Ituano)
- ⚽ Gabriel Razera, aos 43' do 1ºT (Ituano)
- ⚽ Gabriel Razera, aos 24' do 2ºT (Ituano)
- ⚽ Lucas Stefanello, aos 34' do 2ºT (Ituano)
- ⚽ Rafael, aos 39' do 2ºT (Maringá)
Como foi o jogo
Aos 26 minutos de jogo, Léo Passos recebeu cruzamento na área e, de cabeça, abriu o placar para o Ituano. Aos 43, Guilherme Dal Pian cruzou e Gabriel Razera subiu para, novamente de cabeça, ampliar.
Na segunda etapa, os donos da casa ampliaram aos 24 com Razera, que, da entrada da área, bateu para fazer o terceiro. Aos 34, Lucas Stefanello aproveitou erro na saída de jogo do Maringá e fez o quarto. Rafael ainda chegou a diminuir para os visitantes, aos 39.
Próximos jogos
🔴⚫Ituano⚫🔴
⚔️ Jogo: Ferroviária x Ituano
🏆 Competição: Paulistão Série A2 - Semifinal
📅 Data: 30 de abril de 2026 (quinta-feira)
⏰ Horário: 19h (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Fonte Luminosa, Araraquara (SP)
🟢🔵Maringá🔵🟢
⚔️ Jogo: Maringá x Itabaiana
🏆 Competição: Brasileirão Série C - Rodada 5
📅 Data: 3 de maio de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 19h (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Willie Davids, Maringá (PR)
Mais resultados da Série C neste domingo
- Santa Cruz 1 x 0 Amazonas
- Anápolis 3 x 1 Figueirense
- Barra 2 x 2 Inter de Limeira
Resultados da Série D neste domingo
- Maguary 0 x 2 Central
- Guarany 0 x 1 São Luiz
- Oratório 0 x 2 Trem
- Juazeirense 1 x 0 ASA
- Araguaína 1 x 1 Independência
- Brasiliense 1 x 1 Gama
- Parnahyba 1 x 0 Sampaio Corrêa
- Atlético-CE 0 x 2 Ferroviário
- Club Laguna 0 x 1 América-RN
- Decisão 3 x 2 Retrô
- Jacuipense 1 x 0 Atlético de Alagoinhas
- Rio Branco 2 x 0 Real Noroeste
- Portuguesa-RJ 2 x 0 Pouso Alegre
- Cascavel 0 x 1 Cianorte
- Azuriz 0 x 1 Independente-PR
- União Rondonópolis 2 x 1 Operário-MT
- Piauí 3 x 1 Altos
- Monte Roraima 0 x 0 GAS
- Humaitá 0 x 1 Galvez
- Ivinhema 2 x 0 Operário-MS