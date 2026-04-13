Guarani bate o lanterna Volta Redonda e vence a primeira na Série C

Na noite deste domingo, o Guarani ganhou do Volta Redonda por 2 a 0, no Brinco de Ouro da Princesa, pela segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

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Situação da tabela

Com sua primeira vitória no campeonato, o Guarani vai aos quatro pontos e assume a terceira colocação, atrás de Amazonas e Botafogo-PB. Já o Volta Redonda segue zerado e é o lanterna.

📋 Resumo do jogo

🟢⚪ GUARANI 2 X 0 VOLTA REDONDA 🟡⚫

🏆 Competição: Brasileirão Série C - Rodada 2

🏟️ Local: Brinco de Ouro da Princesa, Campinas (SP)

📅 Data: 12 de abril de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)

Gols

⚽ Hebert, aos 11' do 2ºT (Guarani)

⚽ Emerson, aos 18' do 2ºT (Guarani)

Como foi o jogo

Aos 11 minutos do segundo tempo, Hebert acertou um chute de longe e abriu o placar para o Guarani. Sete minutos depois, Emerson teve espaço e, em mais um chute de longe, marcou um golaço.

Próximo jogos

🟢⚪ Guarani ⚪🟢

⚔️ Jogo: Guarani x Itabaiana

🏆 Competição: Brasileirão Série C - Rodada 3

📅 Data: 19 de abril de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Brinco de Ouro da Princesa

🟡⚫ Volta Redonda ⚫🟡

⚔️ Jogo: Volta Redonda x Tombense

🏆 Competição: Copa Sul-Sudeste - Rodada 4 (Grupo A)

📅 Data: 15 de abril de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: 20h (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Raulino de Oliveira

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