Guarani bate o lanterna Volta Redonda e vence a primeira na Série C

Na noite deste domingo, o Guarani ganhou do Volta Redonda por 2 a 0, no Brinco de Ouro da Princesa, pela segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.
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Situação da tabela
Com sua primeira vitória no campeonato, o Guarani vai aos quatro pontos e assume a terceira colocação, atrás de Amazonas e Botafogo-PB. Já o Volta Redonda segue zerado e é o lanterna.
📋 Resumo do jogo
🟢⚪GUARANI 2 X 0 VOLTA REDONDA🟡⚫
🏆 Competição: Brasileirão Série C - Rodada 2
🏟️ Local: Brinco de Ouro da Princesa, Campinas (SP)
📅 Data: 12 de abril de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)
Gols
- ⚽ Hebert, aos 11' do 2ºT (Guarani)
- ⚽ Emerson, aos 18' do 2ºT (Guarani)
Como foi o jogo
Aos 11 minutos do segundo tempo, Hebert acertou um chute de longe e abriu o placar para o Guarani. Sete minutos depois, Emerson teve espaço e, em mais um chute de longe, marcou um golaço.
Próximo jogos
🟢⚪Guarani⚪🟢
⚔️ Jogo: Guarani x Itabaiana
🏆 Competição: Brasileirão Série C - Rodada 3
📅 Data: 19 de abril de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Brinco de Ouro da Princesa
🟡⚫Volta Redonda⚫🟡
⚔️ Jogo: Volta Redonda x Tombense
🏆 Competição: Copa Sul-Sudeste - Rodada 4 (Grupo A)
📅 Data: 15 de abril de 2026 (quarta-feira)
⏰ Horário: 20h (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Raulino de Oliveira
Mais resultados da Série C neste domingo
- Anápolis 1 x 2 Inter de Limeira
- Caxias 1 x 0 Confiança
- Paysandu 1 x 1 Brusque
- Itabaiana 1 x 2 Ypiranga
- Amazonas 3 x 0 Ituano