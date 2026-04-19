Guarani sai na frente, mas cede empate ao Itabaiana pela Série C

Foto: Raphael Silvestre / GuaraniFC
Foto: Raphael Silvestre / GuaraniFC
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 19/04/2026 às 19:00 • Atualizado 19/04/2026 às 19:06

Na briga para se manter na zona de classificação aos playoffs da Série C, o Guarani saiu na frente, mas cedeu o empate por 1 a 1 ao Itabaiana na tarde deste domingo, no Brinco de Ouro da Princesa.

Situação da Tabela

Com cinco pontos, ainda invicto, o Guarani figura no quinto lugar da Terceira Divisão. Já o Itabaiana soma seu primeiro ponto na tabela de classificação e aparece no 16º posto.

📋 Resumo do jogo

🟢 GUARANI 1 x 1 ITABAIANA 🔴

🏆 Competição: Série C do Campeonato Brasileiro - 3ª rodada
🏟️ Local: Brinco de Ouro, Campinas (SP)
📅 Data: 19 de abril de 2026 (domingo)
Horário: 16h30 (de Brasília)

Gols

  • ⚽ Hebert, aos 1' do 2ºT (Guarani)
  • ⚽ Karl Vedova, aos 3' do 2ºT (Itabaiana)

Como foi o jogo

Logo no primeiro minuto da etapa complementar, Hebert abriu o placar para o Guarani. Após cruzamento de Isaque, o atacante completou de cabeça para o gol.

O Itabaiana buscou o empate dois minutos depois. Rodrigo Alves cruzou, Ligger ajeitou de cabeça e Karl Vedova chegou batendo para o fundo das redes.

Próximos jogos

Guarani

  • Enfrenta a Ferroviária, na Fonte Luminosa, pela 4ª rodada da Série C, no dia 27 de abril, às 20h (de Brasília).

Itabaina

  • Joga contra o Botafogo-PB, no Estádio Etelvino Mendonça, pela 4ª rodada da Copa do Nordeste, na próxima quarta-feira, às 19h (de Brasília).

Mais resultados

Série C

  • Figueirense x Botafogo-PB

Série D

  • Maguary 2 x 0 Laguna
  • Juazeirense 3 x 1 Jacuipense
  • Basil de Pelotas x São Joseense
  • Tocantinópolis 0 x 1 Trem
  • Atlético-BA 1 x 2 CSE
  • Capital 0 x 1 Goiatuba
  • Tuna 2 x 0 Oratório
  • Cianorte 1 x 2 Joinville
  • Fluminense-PI 3 x 2 Piauí
  • Central 2 x 1 Sousa
  • Real Noroeste 0 x 0 Tombense
  • Cascavel 2 x 0 Guarany
  • Treze 3 x 0 Sergipe
  • Porto Velho 1 x 2 Araguaína
  • Águia de Marabá 1 x 1 Imperatriz
  • ASA 2 x 1 CSA
  • Primavera 0 x 1 Gama
  • Operário-MS 1 x 1 ABECAT
  • Nacional 3 x 2 GAS
  • Manaus x Manauara
  • Ivinhema x Betim
  • São Raimundo x Monte Roraima

Conteúdo Patrocinado