Guarani sai na frente, mas cede empate ao Itabaiana pela Série C

Na briga para se manter na zona de classificação aos playoffs da Série C, o Guarani saiu na frente, mas cedeu o empate por 1 a 1 ao Itabaiana na tarde deste domingo, no Brinco de Ouro da Princesa.
Situação da Tabela
Com cinco pontos, ainda invicto, o Guarani figura no quinto lugar da Terceira Divisão. Já o Itabaiana soma seu primeiro ponto na tabela de classificação e aparece no 16º posto.
📋 Resumo do jogo
🟢 GUARANI 1 x 1 ITABAIANA 🔴
🏆 Competição: Série C do Campeonato Brasileiro - 3ª rodada
🏟️ Local: Brinco de Ouro, Campinas (SP)
📅 Data: 19 de abril de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)
Gols
- ⚽ Hebert, aos 1' do 2ºT (Guarani)
- ⚽ Karl Vedova, aos 3' do 2ºT (Itabaiana)
Como foi o jogo
Logo no primeiro minuto da etapa complementar, Hebert abriu o placar para o Guarani. Após cruzamento de Isaque, o atacante completou de cabeça para o gol.
O Itabaiana buscou o empate dois minutos depois. Rodrigo Alves cruzou, Ligger ajeitou de cabeça e Karl Vedova chegou batendo para o fundo das redes.
Próximos jogos
Guarani
- Enfrenta a Ferroviária, na Fonte Luminosa, pela 4ª rodada da Série C, no dia 27 de abril, às 20h (de Brasília).
Itabaina
- Joga contra o Botafogo-PB, no Estádio Etelvino Mendonça, pela 4ª rodada da Copa do Nordeste, na próxima quarta-feira, às 19h (de Brasília).
Mais resultados
Série C
- Figueirense x Botafogo-PB
Série D
- Maguary 2 x 0 Laguna
- Juazeirense 3 x 1 Jacuipense
- Basil de Pelotas x São Joseense
- Tocantinópolis 0 x 1 Trem
- Atlético-BA 1 x 2 CSE
- Capital 0 x 1 Goiatuba
- Tuna 2 x 0 Oratório
- Cianorte 1 x 2 Joinville
- Fluminense-PI 3 x 2 Piauí
- Central 2 x 1 Sousa
- Real Noroeste 0 x 0 Tombense
- Cascavel 2 x 0 Guarany
- Treze 3 x 0 Sergipe
- Porto Velho 1 x 2 Araguaína
- Águia de Marabá 1 x 1 Imperatriz
- ASA 2 x 1 CSA
- Primavera 0 x 1 Gama
- Operário-MS 1 x 1 ABECAT
- Nacional 3 x 2 GAS
- Manaus x Manauara
- Ivinhema x Betim
- São Raimundo x Monte Roraima