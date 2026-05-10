Figueirense ganha e impede Amazonas de retomar a ponta da Série C

Neste domingo, o Figueirense venceu o Amazonas por 1 a 0, no Estádio Municipal Carlos Zamith, pela sexta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.
Situação da tabela
Com 13 pontos, um a menos que o Paysandu, o Amazonas perde a chance de retomar a ponta e fica na vice-liderança. Já o Figueirense, com sete pontos, figura na 13ª posição.
📋 Resumo do jogo
🏆 Competição: Campeonato Brasileiro Série C - Rodada 6
🏟️ Local: Estádio Municipal Carlos Zamith
📅 Data: 10 de maio de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 17h (de Brasília)
Gols
⚽Igor Bolt, aos 25' do 2ºT (Figueirense)
Como foi o jogo
O único gol da partida saiu aos 25 minutos do segundo tempo. Após passe errado da defesa do Amazonas, Igor Bolt recebeu na entrada da área e chutou para marcar.
Próximos jogos
⚫️🟡Amazonas
Jogo: Floresta x Amazonas
Competição: Campeonato Brasileiro Série C - Rodada 7
Data: 16 de maio de 2026 (sábado)
Horário: 19h30 (de Brasília)
Local: Estádio Domingão
⚪️⚫️Figueirense
Jogo: Figueirense x Itabaiana
Competição: Campeonato Brasileiro Série C - Rodada 7
Data: 16 de maio de 2026 (sábado)
Horário: 19h30 (de Brasília)
Local: Estádio Orlando Scarpelii
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