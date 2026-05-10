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Figueirense ganha e impede Amazonas de retomar a ponta da Série C

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Foto: João Normando/AMFC
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Da Redação em

Publicado 10/05/2026 às 19:52

Neste domingo, o Figueirense venceu o Amazonas por 1 a 0, no Estádio Municipal Carlos Zamith, pela sexta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Situação da tabela

Com 13 pontos, um a menos que o Paysandu, o Amazonas perde a chance de retomar a ponta e fica na vice-liderança. Já o Figueirense, com sete pontos, figura na 13ª posição.

📋 Resumo do jogo

⚫️🟡AMAZONAS 0 X 1 FIGUEIRENSE⚪️⚫️

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro Série C - Rodada 6
🏟️ Local: Estádio Municipal Carlos Zamith
📅 Data: 10 de maio de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 17h (de Brasília)

Gols

⚽Igor Bolt, aos 25' do 2ºT (Figueirense)

Como foi o jogo

O único gol da partida saiu aos 25 minutos do segundo tempo. Após passe errado da defesa do Amazonas, Igor Bolt recebeu na entrada da área e chutou para marcar.

Próximos jogos

⚫️🟡Amazonas

⚔️ Jogo: Floresta x Amazonas
🏆 Competição: Campeonato Brasileiro Série C - Rodada 7
📅 Data: 16 de maio de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Domingão

⚪️⚫️Figueirense

⚔️ Jogo: Figueirense x Itabaiana
🏆 Competição: Campeonato Brasileiro Série C - Rodada 7
📅 Data: 16 de maio de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Orlando Scarpelii

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