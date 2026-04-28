Ferroviária e Guarani ficam no empate em duelo movimentado pela Série C

Em um duelo movimentado, disputado na noite desta segunda-feira, Ferroviária e Guarani ficaram no empate por 2 a 2, pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, na Fonte Luminosa.

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Situação da tabela

Com o resultado, a Ferroviária segue na 19ª colocação, com apenas dois pontos e ainda sem vencer. Por sua vez, o Guarani sobe para a 10ª posição, com seis pontos.

Resumo do jogo

FERROVIÁRIA 2 X 2 GUARANI

Competição: Brasileirão Série C - Rodada 4

Local: Arena Fonte Luminosa, Araraquara (SP)

Data: 27 de abril de 2026 (segunda-feira)

Horário: 20h (de Brasília)

Gols

Allison, aos 13' do 1ºT (Ferroviária)

Allison, aos 13' do 1ºT (Ferroviária) Guilherme Cachoeira, aos 24' do 1ºT (Guarani)

Guilherme Cachoeira, aos 24' do 1ºT (Guarani) Allison, aos 25' do 2ºT (Ferroviária)

Allison, aos 25' do 2ºT (Ferroviária) Guilherme Parede, aos 40' do 2ºT (Guarani)

Como foi o jogo

Aos 13 minutos, Pedro Estevam arrancou no contra-ataque e encontrou Allison livre de marcação, cara a cara com o goleiro. O camisa 38 precisou de duas tentativas, mas conseguiu colocar a Ferroviária em vantagem. Aos 24, Lucca descolou cruzamento na medida para Guilherme Cachoeira empatar para o Guarani.

No segundo tempo, aos 25 minutos, Allison passou pela marcação com facilidade e bateu no canto direito para recolocar a Ferroviária em vantagem. O empate do Guarani saiu cinco minutos antes do fim do tempo regulamentar, quando Guilherme Parede completou cruzamento de Emerson e definiu.

Próximos confrontos

Ferroviária

Jogo: Ferroviária x Ituano

Competição: Paulistão Série A2 - Semifinal (volta)

Data: 30 de abril de 2026 (quinta-feira)

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Fonte Luminosa, Araraquara (SP)

Guarani

Jogo: Guarani x São Bernardo

Competição: Brasileirão Série C - Rodada 5

Data: 4 de maio de 2026 (segunda-feira)

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Estádio Brinco de Ouro, Campinas (SP)