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Ferroviária e Guarani ficam no empate em duelo movimentado pela Série C

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Foto: Divulgação / Ferroviária SAF
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 27/04/2026 às 23:07

Em um duelo movimentado, disputado na noite desta segunda-feira, Ferroviária e Guarani ficaram no empate por 2 a 2, pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, na Fonte Luminosa.

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Situação da tabela

Com o resultado, a Ferroviária segue na 19ª colocação, com apenas dois pontos e ainda sem vencer. Por sua vez, o Guarani sobe para a 10ª posição, com seis pontos.

📋 Resumo do jogo 

🔴 FERROVIÁRIA 2 X 2 GUARANI 🟢

🏆 Competição: Brasileirão Série C - Rodada 4
🏟️ Local: Arena Fonte Luminosa, Araraquara (SP)
📅 Data: 27 de abril de 2026 (segunda-feira)
⏰ Horário: 20h (de Brasília)

Gols

  • ⚽ Allison, aos 13' do 1ºT (Ferroviária)
  • ⚽ Guilherme Cachoeira, aos 24' do 1ºT (Guarani)
  • ⚽ Allison, aos 25' do 2ºT (Ferroviária)
  • ⚽ Guilherme Parede, aos 40' do 2ºT (Guarani)

Como foi o jogo 

Aos 13 minutos, Pedro Estevam arrancou no contra-ataque e encontrou Allison livre de marcação, cara a cara com o goleiro. O camisa 38 precisou de duas tentativas, mas conseguiu colocar a Ferroviária em vantagem. Aos 24, Lucca descolou cruzamento na medida para Guilherme Cachoeira empatar para o Guarani.

No segundo tempo, aos 25 minutos, Allison passou pela marcação com facilidade e bateu no canto direito para recolocar a Ferroviária em vantagem. O empate do Guarani saiu cinco minutos antes do fim do tempo regulamentar, quando Guilherme Parede completou cruzamento de Emerson e definiu.

Próximos confrontos

Ferroviária

⚔️ Jogo: Ferroviária x Ituano
🏆 Competição: Paulistão Série A2 - Semifinal (volta)
📅 Data: 30 de abril de 2026 (quinta-feira)
⏰ Horário: 19h (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Fonte Luminosa, Araraquara (SP)

Guarani

⚔️ Jogo: Guarani x São Bernardo
🏆 Competição: Brasileirão Série C - Rodada 5
📅 Data: 4 de maio de 2026 (segunda-feira)
⏰ Horário: 20h (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Brinco de Ouro, Campinas (SP)

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