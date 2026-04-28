Ferroviária e Guarani ficam no empate em duelo movimentado pela Série C

Em um duelo movimentado, disputado na noite desta segunda-feira, Ferroviária e Guarani ficaram no empate por 2 a 2, pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, na Fonte Luminosa.
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Situação da tabela
Com o resultado, a Ferroviária segue na 19ª colocação, com apenas dois pontos e ainda sem vencer. Por sua vez, o Guarani sobe para a 10ª posição, com seis pontos.
Resumo do jogo
FERROVIÁRIA 2 X 2 GUARANI
Competição: Brasileirão Série C - Rodada 4
Local: Arena Fonte Luminosa, Araraquara (SP)
Data: 27 de abril de 2026 (segunda-feira)
Horário: 20h (de Brasília)
Gols
- Allison, aos 13' do 1ºT (Ferroviária)
- Guilherme Cachoeira, aos 24' do 1ºT (Guarani)
- Allison, aos 25' do 2ºT (Ferroviária)
- Guilherme Parede, aos 40' do 2ºT (Guarani)
Como foi o jogo
Aos 13 minutos, Pedro Estevam arrancou no contra-ataque e encontrou Allison livre de marcação, cara a cara com o goleiro. O camisa 38 precisou de duas tentativas, mas conseguiu colocar a Ferroviária em vantagem. Aos 24, Lucca descolou cruzamento na medida para Guilherme Cachoeira empatar para o Guarani.
No segundo tempo, aos 25 minutos, Allison passou pela marcação com facilidade e bateu no canto direito para recolocar a Ferroviária em vantagem. O empate do Guarani saiu cinco minutos antes do fim do tempo regulamentar, quando Guilherme Parede completou cruzamento de Emerson e definiu.
Próximos confrontos
Ferroviária
Jogo: Ferroviária x Ituano
Competição: Paulistão Série A2 - Semifinal (volta)
Data: 30 de abril de 2026 (quinta-feira)
Horário: 19h (de Brasília)
Local: Estádio Fonte Luminosa, Araraquara (SP)
Guarani
Jogo: Guarani x São Bernardo
Competição: Brasileirão Série C - Rodada 5
Data: 4 de maio de 2026 (segunda-feira)
Horário: 20h (de Brasília)
Local: Estádio Brinco de Ouro, Campinas (SP)