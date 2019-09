Confiança-SE e Sampaio Corrêa avançam às semis e garantem acesso para a Série B

Neste domingo, pela Série C do Campeonato Brasileiro, Confiança e Sampaio Corrêa avançaram para as semifinais e garantiram o acesso para a segunda divisão. Enquanto o Dragão ficou no 1 a 1 contra o Ypiranga-RS (depois de vencer por 1 a 0 no jogo de ida), o Sampaio venceu o São José no Maranhão.

O acesso é histórico para o Confiança. Depois de 27 anos, o Dragão voltará a disputar a segunda divisão do futebol nacional. A equipe esteve há cinco anos seguidos na Série C até conseguir a vaga. Já o Sampaio disputou a Série B pela última vez em 2014. Agora, as duas equipes se enfrentam na semifinal de olho no título da terceira divisão.

Emoção até o fim em Erechim, com festa do Confiança

Quem conquistou a primeira vaga foi o Confiança. A equipe tinha a vantagem sobre o Ypiranga-RS, já que venceu a primeira partida por 1 a 0 em Aracaju. No jogo de volta, em Erechim, o empate em 1 a 1 garantiu o acesso dos sergipanos.

Precisando da vitória, o time gaúcho foi para cima e abriu o placar logo aos 19 minutos da primeira etapa com Paulinho. O jogo ficou truncado até o final, mas não faltou emoção. Foi só aos 39 da etapa final que Renan Gorne desviou o cruzamento de Felipe Lima para marcar o gol do acesso do Confiança.

“A equipe foi muito aguerrida e jogou bem. Nós sabíamos que não seria fácil, pois o Ypiranga-RS é um time de qualidade. O time não se abateu após levar o gol e lutou o tempo todo. Estou muito feliz pela vaga na Série B, que era o nosso objetivo e ele foi alcançado. Vamos comemorar, mas depois é retomar o trabalho forte e focar nessa reta final de competição, pois há semifinal e queremos avançar”, comemorou o técnico Daniel Paulista

Maranhão em festa com muitos gols

Mais tarde, foi a vez do Sampaio se garantir na Série B. Depois do empate em 0 a 0 no jogo de ida, em Porto Alegre, a Bolívia Querida não demorou para abrir o placar no Maranhão. Logo aos 10 minutos, a arbitragem marcou pênalti e Rodrigo Andrade converteu a cobrança.

No segundo tempo, não faltou emoção. Lucão empatou aos 16, mas Salatiel recolocou o Sampaio na frente. No minuto seguinte, o São José voltou a empatar, com Matheusinho. O time da casa mostrava intensidade e chegou ao terceiro gol aos 32. Depois de cruzamento de Rodrigo Andrade, Luiz Eduardo colocou contra o próprio patrimônio.